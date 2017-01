Ana Birchall crede cã presedintia Consiliului UE în 2019 ne va face un profil european consolidat

joi, ianuarie 5, 2017, 3:00

Deputatul PSD de Vaslui Ana Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a primit, ieri, avizul pozitiv al comisiilor reunite de Afaceri Europene, afirmând cã preluarea primei presedintii a Consiliului Uniunii Europene în 2019 este o oportunitate pentru crearea unui profil european consolidat al tãrii noastre.

„În ceea ce priveste obiectivele Ministerului delegat pentru afaceri europene in primul rand vom avea in gestiune pregãtirea, organizarea si exercitarea Consiliului Uniunii Europene, doi, coordonarea elaborãrii mandatelor si a pozitiilor Romaniei in domeniul afacerilor europene’, a declarat Ana Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, in cadrul audierii din comisiile de specialitate. Ana Birchall a afirmat cã noul minister va asigura unitatea centralã de coordonare si implementare a planului de mãsuri privind organizarea presedintei Consiliului UE de cãtre Romania. „Vom demara cu promptitudine procesul de calibrare a resurselor umane si materiale la nevoile specifice organizãrii presedintiei. Preluarea primei presedintii a Consiliului Uniunii Europene in 2019 va reprezenta o oportunitate pentru crearea unui profil european consolidat al Romaniei. Vom avea o presedintie cu o agendã complicatã, negocieri privind perspectiva financiarã 2021-2028, cu posibila finalizare a negocierilor eferente procesului de iesire a Marii Britanii din UE, cu alegeri pentru PE (…), practic vorbim despre cel mai important proiect post aderare care va trebui sustinut de toate fortele politice’, a sustinut Birchall. Aceasta a mai spus cã va fi necesarã folosirea eficientã a argumentului Brexit pentru a ne pãstra avantajele comparativã si rãmane in grupul tãrilor membre cu fiscalitate redusã, o ‘importantã ancorã de convergentã a Romaniei’. Ministrul delegat a vorbit si despre necesitatea asigurãrii unui tratament corect si nediscriminatoriu pentru cetãtenii romanii in contextul viitoarelor angajamente UE-Marea Britanie, dar si in interiorul UE. Ana Birchall a sustinut cã aderarea la Schengen rãmane un obiectiv de urmãrit, vãzut’ca simbol al nediscriminãrii Romanilor in UE’ si a subliniat si importanta de realiza obiectivul de finalizare a MCV. ßAvem obligatia sã ne asigurãm cã in orizontul de timp descris de presedintele CE vom realiza obiectivul de finalizare a Mecanismului de Cooperare si Verificare pe baza progreselor reale, evaluate corect, dar fãrã conditionalitãti politice de orice fel’, a mai spus ministrul delegat. Ana Birchal a afirmat cã principalul obiectiv al Romanie in actualul context de securitate va trebui sã fie acela de racordare la noile formule de cooperare consolidatã care se vor contura la nivelul UE si de participare activã la dezbaterile privind viitorul UE, in paralel cu o politicã externã activã care sã tinã seama si de mutatiile din lumea euroatlanticã. Birchall a fost intrebatã si care va fi pozitia fatã de Republica Moldova, rãspunzand cã va sustine eforturile Republicii Moldova de aderare la UE pentru ca parcursul european al acesteia sã fie ireversibil. Nici aceastã audiere nu a fost lipsitã de dispute. Deputatul PMP Eugen Tomac a pãrãsit sala, nemultumit de rapiditatea cu care se desfãsorã audierile, afirmand cã ‘este un abuz ce se intamplã’. Birchall a fost avizatã favorabil, cu 18 voturi ßpentru’ si 7 ßimpotrivã’.