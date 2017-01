Al doilea val de ninsoare i-a gãsit pe drumari cu temele fãcute

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Miercuri, judetul Vaslui s-a aflat sub cod galben de ninsori, concretizate prin precipitatii care au însumat 5 – 15 litri/mp, însã care au avut o intensitate, pe interval de timp, superioarã celor cãzute în weekend- ul trecut. Acest lucru a dus la cresterea stratului de zãpadã depus, de la 8 cm, înregistrati dimineatã, în medie la 12 cm.

Ninsorile abundente insotite pe alocuri de intensificãri ale vantului, care a atins si 45 – 50 km/orã, si care a viscolit zãpada de pe campuri, ducand la formarea de suluri sau blocaje in special pe drumurile comunale. Ieri, la ora 14.00, nici un drum national de pe raza judetului Vaslui nu era inchis sau cu restrictii de tonaj. În schimb, mai multe drumuri comunale, din centrul si nordul judetului, au fost inchise sau blocate din cauza zãpezii. Cel mai mult au avut de suferit locuitorii din comuna Suletea, acolo unde drumurile comunale care fac legãtura intre satele Fedesti, Jigãlia, Rãscani si drumul judetean DJ 244 au fost temporar blocate. La fel, in cazul comunelor Viioara (DC 52: Viisoara – Gara Rosiesti), si Rebricea, acolo unde DC 4, care face legãtura cu DJ 248 – Sasova – Draxeni panã la limita cu comuna Dãnesti, au fost blocate de nãmeti. Singurul drum judetean inchis mai multe ore a fost DJ 284, intre Arsura si Ghermãnesti, in timp ce DJ 243B, Barlad – Ciocani si cel dintre Arsura si Duda au fost blocate temporar. Pe ultimul dintre ele, ambulantierii trimisi in ajutorul unui bolnav au avut nevoie de interventia unui vehicul 4×4 trimis in ajutor si de un buldoexcavator al primãriei Arsura pentru a ajunge la pacient. Cu toatã ninsoarea, operatorul care are in sarcinã dezãpezirea drumurilor judetene, SC Lucrãri Drumuri si Poduri SA Vaslui, a reusit sã le mentinã deschise. ‘Am avut permanent pe teren peste 20 de utilaje de dezãpezire, gredere, autofreze, tractoare cu lamã, vole si excavatoare, cu care am actionat pe toate drumurile judetene, alte utilaje fiind pregãtite sã intervinã in caz de nevoie. Dupã ce va inceta ninsoarea, vom trece la imprãstierea de material antiderapant, dar si la lãrgirea benzilor de mers, astfel incat traficul sã se poatã desfãsura, chiar dacã in conditii de iarnã, in bune conditii’, a declarat ing. Adrian Cotigã, directorul SC LDP SA.