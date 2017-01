Ajutor de 3.000 de euro pentru un vasluian repatriat dupã cutremurul din Amatrice

marți, ianuarie 17, 2017, 3:00

Douã familii din judetului Vaslui au primit ajutoare financiare de urgentã, ca urmare a seismului puternic care a avut loc în luna august 2016. Astfel, familia unei persoane decedate a primit suma de 1.000 de euro, iar unui tânãr care a dorit sã se reintegreze în tarã i-a fost acordat un ajutor de 3.000 de euro. Anul trecut, au mai primit ajutoare de urgentã alte 55 de familii din judet, valoarea sprijinului financiar fiind de 213.500 lei.

Douã familii din judetul vaslui au primit autoare de urgentã de la stat, in urma cutremurului devastator care a avut loc la sfarsitul lunii august 2016, in Italia. Unei familii i-a fost alocatã, pentru o persoanã decedatã, suma de 1.000 euro, in timp ce un tanãr care s-a repatriat in judet, in urma aceluiasi cutremur din orasul Amatrice, a beneficiat de un sprijin de 3.000 de euro, bani care ii sunt virati in rate. Dupã cutremurul din Italia, Guvernul Romaniei a adoptat o hotãrare privind acordarea unui ajutor de urgentã pentru rudele persoanelor decedate, dar si un sprijin financiar pentru deplasarea rudelor din Romania in Italia, pentru a ajuta persoanele afectate de seism. De asemenea, a fost acordat si un sprijin financiar pentru persoanele care au decis sã se reintoarcã in tarã si au dorit sã se reintegreze in Romania. Tot in cursul anului trecut, vasluienii au depus la Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui 95 de solicitãri pentru ajutoare finan ciare de urgentã. Dupã analizarea dosarelor, 40 de cereri au fost respinse, iar pentru restul de 55 solicitãri s-a alocat sprijinul financiar de la stat. Valoarea totalã a ajutoarelor s-a ridicat la suma de 213.500 lei, fondurile fiind acordate pentru situatii de necesitate care tin de probleme de sãnãtate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã, ori situatii grave cauzate de incendii. Dupã ce solicitarea pentru un ajutor de urgentã este inregistratã la AJPIS Vaslui, institutia demareazã o anchetã socialã la fata locului, pentru a stabili necesitatea acordãrii ajutorului. Odatã finalizate, documentatiile sunt transmise la Ministerul Muncii, unde se centralizeazã dosarele din mai multe judete. Ulterior, se stabileste o listã a beneficiarilor, care este aprobatã in sedintã de Guvern. Ajutorul financiar se acordã in baza Legii 366/2001 pentru familii aflate in dificultate financiarã, in cazul problemelor de sãnãtate (cancer, operatii pe cord). Ajutoarele de urgentã se acordã in baza Legii 416/2001, pentru familii si persoane aflate in dificultate ca urmare a incendiilor, calamitãtilor naturale, accidentelor.