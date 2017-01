Ajutoarele de deces, «înghetate» de Legea bugetului

marți, ianuarie 31, 2017, 3:00

Pentru cã Legea bugetului general consolidat pentru anul curent nu a fost incã adoptatã, valoarea ajutorului de deces rãmane, cel putin deocamdatã, aceeasi ca in anul trecut. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului de deces se stabileste astfel: in cazul decesului asiguratului sau pensionarului – 2.681 lei, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.1341 lei. Anul 2017 a inceput in fortã in ceea ce priveste numãrul ajutoarelor de deces acordate de Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui. Practic, in primele zile ale anului, au fost achitate 172 de ajutoare. Anul trecut, au fost date 4.501 ajutoare de deces, in sumã de 11,9 milioane de lei, iar in anul 2015 au fost achitate 4.644 ajutoare, in sumã de 11 milioane de lei. În sistemul public de pensii se acordã ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiazã de ajutor de deces o singurã persoanã care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupã caz, sotul supravietuitor, copilul, pãrintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoanã care face aceastã dovadã. Ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original si copie), act de identitate al solicitantului (original si copie), acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie), dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie) etc.