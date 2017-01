Ajungem MARI cautã voluntari

luni, ianuarie 23, 2017, 3:00

Programul educational Ajungem MARI lanseazã un nou apel la voluntariat cãtre cei care vor sã le dãruiascã copiilor din centre de plasament timp si cunostinte pentru a-i ajuta sã ajungã oameni MARI, responsabili si independenti. Copiii din centre de plasament meritã sansa unui viitor mai bun, iar pentru asta au nevoie de educatie, încurajãri, motivatia sã tinteascã mai sus, prieteni si modele precum voluntarii Ajungem MARI.

Apelul la voluntariat se adreseazã tinerilor peste 16 ani si adultilor din toate domeniile, persoane cu initiative, responsabile si implicate, spontane si dornice sã facã mici minuni pentru copiii din centre. Voluntarii nu trebuie sã aibã experientã de predare pentru cã inainte de inceperea activitãtilor in centre participã la un training in care invatã despre nevoile copiilor si cum sã lucreze cu ei. Proiectul se desfãsoarã in Bucuresti si in alte 25 de judete, iar voluntarii merg sãptãmanal in centre de plasament in echipe de cate doi si ii invatã pe copii ce ii pasioneazã prin metode non-formale si multã joacã. Voluntarii pot sustine sedinte de pregãtire scolarã (matematicã, englezã, istorie etc.), ateliere creative (muzicã, dans, arte plastice, teatru etc.) sau culturã generalã, educatie pentru sãnãtate sau educatie civicã. Pe langã cursuri si ateliere, voluntarii ii pot ajuta pe copii sã descopere lumea din jur prin iesiri educative in afara centrelor, la teatru, la film, in vizitã la muzee sau in parcuri. Voluntarii Ajungem MARI primesc mai mult decat dãruiesc: imbrãtisãrile copiilor, satisfactia de a vedea progresul celor mici si energie pentru toatã sãptãmana! Înscrierea pentru urmãtorul modul se face panã pe 10 februarie prin completarea unui formular online – https://goo.gl/forms/1U894xSmu5wL 9ql02. Pentru organizarea trainingurilor in judete este necesar un numãr de minim 30 de inscrieri, asadar doritorii sunt rugati sã transmit apelul colegilor si prietenilor. Mai multe detalii pe www.ajungemmari.ro, iar pe pagina de Facebook se gãsesc scurte povesti ale voluntarilor de la ore. Ajungem MARI cautã voluntari in Bucuresti si alte 25 de judete. Centrele sunt situate in orasul de resedintã sau in alte localitãti: Alba, Arad, Arges (Pitesti, Costesti, Campulung), Bacãu, Bihor, Brãila, Brasov (Codlea, Tarlugeni, Sãcele, Rupea, Fãgãras), Buzãu (Buzãu, Ramnicu Sãrat), Constanta (Constanta, Mangalia), Cluj (Cluj-Napoca, Turda, Gherla), Dambovita (Targoviste, Gãesti), Dolj, Galati, Harghita (Miercurea Ciuc), Hunedoara (Deva, Hunedoara), Iasi, Ilfov, Mures (Targu Mures, Reghin), Neamt, Prahova (Ploiesti, Sinaia, Campina), Sibiu, Suceava, Timis (Timisoara, Recas, Lugoj), Valcea, Vrancea (Focsani, Obobesti, Panciu). În celelalte judete (in special in Bistrita Nãsãud, Botosani, Caras Severin, Gorj, Mehedinti, Ialomita, Sãlaj, Vaslui) si in Alba, Botosani, Brãila, Brasov, Buzãu, Neamt, Prahova si Valcea Ajungem MARI cautã coordonatori implicati care sã monitorizeze si sã gestioneze activitãtile, dedicand 4-5 ore sãptãmanal. Cei interesati pot trimite CV-ul si o scrisoare de intentie la adresa office@ajungemmari.ro. Asociatia Lindenfeld este o organizatie non-guvernamentalã ce are ca obiectiv facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la domenii cheie ale societãtii. Principalul program este Ajungem Mari, care sustine educatia copiilor din centre de plasament si medii defa – vorizate. Prin proiecte de voluntariat si orientare profesionalã, workshop-uri, ateliere creative si activitãti sociorecreative, programul isi propune sã reducã trauma institutionalizãrii, a abandonului si a separãrii de familie, sã le dea copiilor incredere in ei si sã le formeze abilitãti pentru a deveni adulti responsabili si independenti. Detalii pe www.ajungemmari.ro.