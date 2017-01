Adãposturile s-au umplut de oameni ai strãzii si cazuri sociale

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Încã de la începutul valului de frig, abãtut la sfârsitul sãptãmânii trecute asupra judetului, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã a luat mãsuri pentru identificarea, preluarea si transportarea persoanelor fãrã adãpost la centrele de cazare sau la unitãtile sanitare. Mai mult, acolo unde au fost identificate cazuri sociale, acestea au fost luate de la domiciliu si conduse la unitãtile spitalicesti.

Politistii locali, patrulele de jandarmi sau politisti, dar si personalul de pe ambulante si-au fãcut datoria in identificarea, preluarea si transportarea persoanelor fãrã adãpost la centrele de cazare sau la unitãtile sanitare, nefiind inregistrat nici un caz de deces din cauza frigului in randul oamenilor strãzii. Astfel, la Centrul din municipiul Vaslui au ajuns, in aceste zile, nu mai putin de 24 de persoane, care au beneficiat de cazare, un ceai cald, mancare si chiar asistentã medicalã si deparazitare. Acestora li s-au adãugat ieri, alte 2 cazuri sociale, care au fost ridicate din locuintele fãrã cãldurã si conduse la adãpost. La fel, 18 oameni ai strãzii din Barlad si 6 din Husi au beneficiat de gãzduire, cel putin pe timpul noptii, pentru cã, asa cum au obiceiul, unii dintre ei au pãrãsit centrele de cazare pe timpul zilei, pentru a fi culesi din nou, la cãderea intunericului, de cãtre patrule. Si in mediul rural, autoritãtile locale au luat mãsuri pentru ca cazurile sociale cunoscute de pe raza de competentã sã nu aibã de suferit din cauza conditiilor meteo. La Vinderei, Viisoara sau Feresti, autoritãtile locale au cerut ajutorul forurilor superioare, iar 3 persoane au fost gãzduite in unitãti spitalicesti, unde vor fi ferite de ger. Tot la spital au ajuns ieri alte 3 persoane, un bãrbat in varstã de 62 de ani din Murgeni, altul de 50 de ani din Peicani si unul, de 51 de ani, din Chircesti Vale, gãsiti in stare gravã de hipotermie.