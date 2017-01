Abandonul scolar din trei licee, «topit» cu bani europeni

vineri, ianuarie 27, 2017, 3:00

Spatiului Economic European sprijinã diminuarea abandonului scolar în judetul Vaslui, în acest scop, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui accesând, în 2015, un proiect în cadrul Programului RO10 „Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitãtilor nationale si promovarea incluziunii sociale”, cu finantare europeanã: „Programe educationale si de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar în judetul Vaslui”. Rezultatele proiectului au fost spectaculoase: pe durata derulãrii programului, niciunul dintre cei 200 de elevi implicati nu a abandonat scoala, iar absenteismul în rândul lor a scãzut la jumãtate, mai mult, rezultatele la învãtãturã s-au îmbunãtãtit considerabil, promovabilitatea la examenul de bacalaureat crescând cu 35%. Proiectul va continua, de aceastã datã cu sustinerea autoritãtilor locale din Vaslui, Bârlad si Negresti.

În luna februarie 2015, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a obtinut un grant initial in valoare de de 1.269.146,22 lei pentru proiectul ‘Programe educationale si de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar in judetul Vaslui’, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014). Initial, durata de implementare urma sã fie panã in luna aprilie 2016, insã, prin linia de finantare PLUS 2 a aceluiasi program, grantul a fost suplimentat cu 376.168,33 lei, astfel incat grantul total s-a ridicat la 1.645.314,33 lei, iar derularea proiectului a fost prelungitã panã la sfarsitul lunii ianuarie 2017. Obiectivul general al proiectului derulat a vizat dezvoltarea cadrului de reducere a abandonului scolar in clasele a X-a, a XI-a si a XII-a, pentru 180 tineri aflati in situatii de risc si de excluziune, cu varste intre 16 si 20 de ani, din 3 licee cu profil teoretic si tehnologic din judetul Vaslui: Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ Vaslui, Liceul Tehnologic ‘Petru Rares’ Barlad si Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’ Negresti. Au fost vizati in special elevi provenind din familii cu o situatie materialã sau precarã, cei mai multi din mediul rural, care fie fac naveta, fie locuiesc in gazdã sau internate. Acestia au beneficiat, pe langã o masã caldã sau un pachet pe alimente cu o valoare de 65 de euro pe lunã, si de consiliere educationalã. În proiect au fost atrasi si pãrintii elevilor, care au fost instruiti in metode de auto-dezvoltare si parenting, dar si cadre didactice, formate in domeniul lucrului si comunicãrii cu tinerii. Trebuie spus cã s-a reusit depãsirea obeictivelor propuse la toate capitolele, atat in ceea ce priveste rezultatele elevilor, cat si a numãrului de persoane cuprinse in proiect. Astfel, dacã initial se dorea atragerea in program a unui numãr de 180 de elevi, 32 de cadre didactice si 180 de pãrinti, la final, au participat 200 de tineri, 60 de cadre didactice si 213 pãrinti. La fel de spectaculoase au fost rezultatele proiectului. Pe durata derulãrii programului, niciunul dintre cei 200 de elevi implicati nu a abandonat scoala, iar absenteismul in randul lor a scãzut semnificativ. Un alt efect a fost faptul cã rezultatele la invãtãturã ale elevilor vizati s-au imbunãtãtit considerabil, promovabilitatea la examenul de bacalaureat crescand cu 35%. De exemplu, la Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ din Vaslui, numãrul absentelor celor 97 de elevi implicati, 90 dintre acestia provenind din mediul rural, din care 66 dintre ei fac naveta zilnic, a scãzut la jumãtate, in cele 15 luni de implementare a proiectului. Mai mult, la sfarsitul anului scolar 2015 – 2016, un sfert dintre elevi nu aveau nici o absentã nemotivatã. Cel mai important, notele lor s-au imbunãtãtit considerabil si, dacã conform evaluãrilor initiale, doar 25% dintre elevi ar fi promovat examenul de bacalaureat, in final, procentul celor care au promovat acest examen a fost de 75%, mult peste scorul inregistrat de liceu, care a fost de 49%! În implementarea acestui proiect, ISJ a fost sprijinit financiar si moral de Consiliul Local si Primãria Vaslui, Consiliul Local si Primãria Barlad si Consiliul Local si Primãria Negresti, care erau pregãtite, in caz de nevoie, sã asigure financiar desfãsurarea activitãtilor programate. Sprijinul financiar al autoritãtilor locale va continua si in perioada de sustenabilitate de 5 ani de dupã incheierea finantãrii externe, prin asigurarea zilnicã a unei mese calde sau a unui pachet de alimente unuor elevi din cele 3 licee participante la acest proiect, elevi din randul celor mai expusi la abandon scolar. Poate cel mai mare castig a acestui proiect este demonstrarea faptului cã, prin implicarea tuturor factorilor responsabili, din invãtãmant, autoritãti locale, pãrinti si elevi, fenomenul abandonului scolar, tot mai prezent in ultimii ani, poate fi serios diminuat.