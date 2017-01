ABA Prut-Bârlad: Toate lucrãrile hidrotehnice sunt atent monitorizate

joi, ianuarie 12, 2017, 3:00

Personalul Administratiei Bazinale de Apã Prut-Bârlad a luat mãsuri specifice pentru timpul friguros pe toate cursurile de apã si pe lacurile de acumulare aflate în administrare.

Ca urma a temperaturilor scãzute din ultima perioadã, pe majoritatea cursurilor de apã si a lacurilor de acumulare s-au format poduri de gheatã si gheatã la mal. În aceste conditii, personalul Administratiei Bazinale de Apã Prut-Barlad a intreprins mãsuri specifice din Programul de Exploatare a Lucrãrilor si Constructiilor Hidrotehnice pe timp friguros. Pe durata atentionãrilor meteorologice de ger nãprasnic, la nivelul ABA Prut-Barlad au fost dispuse mãsuri de monitorizare strictã a cursurilor de apã si a lacurilor de acumulare pentru a se asigura fãrã intreruperi volumele de apã necesare alimentãrii populatiei. Astfel, s-a acordat o atentie sporitã prizelor de alimentare cu apã a populatiei din lacurile de acumulare aferente bazinului hidrografic Prut-Barlad: Cãtãmãrãsti (judetul Botosani), Hãlceni, Parcovaci, Tansa si Tungujei, din judetul Iasi, Cãzãnesti, Solesti si Cuibul Vulturilor, din judetul Vaslui. Astfel, in ultimele zile, personalul ABA Prut-Barlad a monitorizat atent lucrãrile hidrotehnice, dar si evolutia fenomenelor de iarnã pe cursurile de apã si pe lacurile de acumulare. În acest sens, personalul ABA Prut- Barlad a spart gheata in jurul pilotilor de la mirele hidrometrice, in jurul turnurilor de manevrã si a pilonilor de sustinere, a pasarelelor de acces pe turn, dar si in zona de contact cu pasarelele. Totodatã s-a asigurat starea de functionare a echipa mentelor hidromecanice la obiectivele din administrare, a fost supravegheatã functionarea sistemelor de incãlzire si, nu in ultimul rand, s-au supravegheat punctele critice de pe cursurile de apã, favorabile producerii zãpoarelor. ‘Administratia Bazinalã de Apã Prut-Barlad recomandã populatiei sã evite traversarea pe poduri de gheatã a cursurilor de apã sau a lacurilor de acumulare, dar si practicarea sporturilor pe apa inghetatã, deoarece, din cauza fluctuatiilor de temperaturã prognozate pentru perioada urmãtoare, grosimea ghetii nu poate sustine greutate mare’, a subliniat Andreea Poenaru, purtãtorul de cuvant al Administratiei Bazinale de Apã Prut-Barlad.