A scãpat de acuzatia de viol, dar nu si de cea de lipsire de libertate!

luni, ianuarie 30, 2017, 3:00

Judecãtorii bârlãdeni au dat sentinta în cazul lui Andrei Silvian Spiridon, tânãrul creator de modã din Bârlad acuzat cã a violat si lipsit de libertate o elevã în vârstã de 17 ani. Pentru cã s-a înteles cu familia victimei, plãtind în acest scop 50.000 lei si un autoturism, Spiridon a scãpat de acuzatia de viol, nu însã si de cea de lipsire de libertate, pentru care va executa o pedeapsã de 3 ani de închisoare. În afara banilor plãtiti fetei, Spiridon mai trebuie sã achite alti 37.500 lei, cheltuieli judiciare!

În prima noapte de Crãciun a anului 2015, Andrei Silvian Spiridon a convins o minorã in varstã de 17 ani, elevã la un liceu din Barlad, sã iasã la o plimbare cu masina prin oras. La un moment dat, a demarat in trombã si sa oprit abia la marginea unei pãduri din apropierea orasului, unde, prin bãtaie, a obligat fata sã intretinã cu el relatii sexuale si a supus-o la perversiuni sexuale. Dupã ce a scãpat, minora i-a povestit bunicii prin ce a trecut si, a doua zi, a fãcut plangere la politie. Cercetat pentru viol si lipsire de libertate, designerul vestimentar a incercat sã se impace cu victima sa si, pentru ca aceasta sã-si retragã plangerea, i-a oferit o sumã importantã de bani. La presiunea avocatilor, dar si a mamei sale, initial victima a acceptat, insã judecãtorii au anulat acordul de mediere incheiat intre pãrti, deoarece minora era deja sub tutelã, pe motiv cã mama fetei nu mai avea nici un drept sã-si reprezinte fiica, deoarece copila era sub tutela DGASPC Vaslui, pentru a beneficia de consiliere psihologicã pentru a trece peste traumele provocate si, totodatã, a se evita eventualele presiuni fãcute asupra ei de violator. În aceste conditii, Spiridon a dat in judecatã chiar si DGASPC, pentru a anula plasarea minorei sub tutela institutiei, proces insã pierdut de violator. Judecãtorii barlãdeni au dat dovadã in 3 randuri de clementã fatã de violator, aproband inlocuirea arestului la domiciliu cu eliberare sub control judiciar, chipurile pentru ca Spiridon sã-si poatã face meseria, insã Tribunalul Vaslui nu a fost de acord, revocand, de fiecare datã sentintele. Dealtfel, dupã retinerea sa de cãtre procurori, judecãtorii barlãdeni dispuseserã cercetarea sa in libertate, tot Tribunalul Vaslui decizand cã gravitatea faptei impune cel putin arest la domiciliu. Panã la urmã, pentru designerul violator, tot rãul a fost spre bine – dacã se poate spune asa, deoarece, condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, lui Andrei Silvian Spiridon i se va scade din totalul pedepsei perioada petrecutã acasã, in arest la domiciliu, respectiv aproape 7 luni! Cat despre acuzatia cea mai gravã, cea de viol, Spiridon a scãpat, dupã ce, intr-un sfarsit, a reusit sã se impace cu victima sa, care si-a retras plangerea contra sumei de 50.000 lei si un autoturism. Probabil, familia victimei a consideat cã atat meritã repararea onoarei fetei si suferinta induratã! Sentinta nu este definitivã, ea putand fi contestatã, in termen de 10 zile de la comunicare, atat de condamnat, cat si de procurori.