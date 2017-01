A murit înecatã în fosa septicã din curtea dispensarului veterinar

luni, ianuarie 9, 2017, 3:00

Sfârsit tragic pentru o femeie în vârstã de 39 de ani, venitã în vizitã la pãrinti, în comuna Viisoara. Femeia s-a înecat în fosa septicã din curte, în care, din cauza întunericului, a cãzut în drum spre WC. Femeia a fost descoperitã dupã aproape douã ore, de un vecin alertat de mama victimei.

Vineri seara, femeia a iesit la WC-ul din curtea dispensarului veterinar, unde locuiau pãrintii ei, tatãl fiind medicul veterinar din comuna Viisoara, insã, din cauza viscolului si a intunericului, nu a observat fosa septicã din apropiere si a cãzut in ea. Alertatã de absenta indelungatã a fiicei sale, mama acesteia a solicitat ajutorul vecinilor pentru a o cãuta. Unul din oameni a observat, intr-un tarziu, trupul femeii in fosa septicã care ar fi trebuit sã fie acoperitã de un capac, care insã lipsea. Ambulantierii si lucrãtorii ISU, sositi in ajutor, nu au putut decat sã constate decesul femeii. Trupul neinsufletit a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Medicinã Legalã, in vederea efectuãrii necropsiei, iar politistii au deschis un dosar penal, pentru stabilirea imprejurãrilor in care s-a produs evenimentul. Victima, fiica medicului veterinar, era stabilitã in Urechesti, judetul Vrancea, si venise in vizitã la pãrinti cu ocazia sãrbãtorilor.