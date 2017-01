A murit de frig în pragul casei pãrintesti

miercuri, ianuarie 11, 2017, 3:00

Gerul a mai fãcut o victimã în judetul Vaslui: un bãrbat în vârstã de 62 de ani, gãsit mort de frig în pragul casei sale din Delenii de Jos. Victima, un colonel în rezervã retras la casa pãrinteascã, era cunoscutã cu probleme cardiace, si, se pare, ar fi zãcut toatã noaptea în ger, dupã ce s-a cinstit la crîsma din sat. Este al doilea caz de deces din cauza gerului din ultimele zile, dupã cel al femeii de 43 de ani din Pribesti, gãsitã moartã pe stradã de un localnic.

Ieri dimineatã, in jurul orelor 9.30, un localnic din satul Delenii de Jos, comuna Deleni, si-a gãsit vecinul, un bãrbat in varstã de 62 de ani, prãbusit in curtea casei. Chemati la fata locului, ambulantierii nu au putut decat sã constate decesul bãrbatului, care, din cate se pare, zãcuse toatã noaptea in ger, in conditiile in care temperaturile au coborat sub minus 15 grade Celsius. Victima, Dumitru Comisescu, ofiter superior care, dupã trecerea in rezervã, se stabilise la casa pãrinteascã, era cunoscut ca avand probleme cardiace. Acesta fusese vãzut cu o searã inainte la carciuma din sat, unde a consumat bãuturi alcoolice, dupã care, la cãderea intunericului, a plecat spre casã. A fost de altfel ultima datã cand a mai fost vãzut in viatã. Din cate se pare, bãrbatul a alunecat si s-a lovit de prispa casei, si nu a mai reusit sã se ridice. Trupul neinsufletit a fost dus la Serviciul de Medicinã Legalã in vederea efectuãrii necropsiei. Nefiind exclusã nici ipoteza unei morti violente, politistii vasluieni au deschis dosar penal si fac cercetãri pentru a stabili cauzele producerii decesului.