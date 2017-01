2,7 milioane de lei pentru ajutoarele de încãlzire

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

Vasluienii care au solicitat ajutoare pentru încãlzirea locuintei au încasat, pentru luna noiembrie 2016, un sprijin financiar de 2,7 milioane lei. Cei mai multi bani au mers pentru achizitionarea de lemne, în total, cei 11.993 beneficiari primind 2,4 milioane de lei. Pentru aceastã iarnã, ajutoarele pentru încãlzire se acordã corespunzãtor sezonului rece 2015 – 2016.

Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã Vaslui a fãcut primele plãti pentru ajutoarele de incãlzire a locuintei, aferente lunii noiembrie 2016. Pentru incãlzirea locuintei cu lemne, cei 11.993 beneficiari au incasat o sumã totalã de 2.446.470 lei. Pentru gazele naturale, sprijinul financiar primit de cei 2.396 beneficiari se ridicã la suma de 281.755 lei, iar pentru ajutoarele de incãlzirea a locuintei cu energie electricã, suma viratã in contul celor 221 beneficiari este de 32.593 lei. Nu in ultimul rand, pentru ajutoarele de incãlzirea a locuintei cu energie termicã, cei 213 beneficiari au primit 20.000 de lei. În anul 2016, ajutoarele pentru incãlzire se acordã corespunzãtor sezonului rece 2015 – 2016. Utilizatorii sistemului centralizat de incãlzire primesc de la bugetul de stat, in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie (impãrtit pe 11 transe de venituri), un ajutor lunar prin compensarea procentualã a valorii efective a facturii la energia termicã, compensare care variazã intre 10 si 100%. Plafonul de venituri panã la care se acordã aceste ajutoare este de 786 lei pe membru, in cazul familiilor, si 1.082 lei venit net, in cazul persoanei singure. Pentru incãlzirea locuintei cu gaze naturale, legislatia a stabilit acordarea de ajutoare de la bugetul de stat, in cuantum diferit, in functie de venitul net lunar pe membru de familie, impãrtit pe nouã transe de venituri. Cuantumul minim este de 20 lei, iar cel maxim, de 262 lei. Începand cu sezonul rece 2013 – 2014 legislatia prevede introducerea ajutoarelor pentru persoanele care utilizeazã exclusiv energia electricã in scopul incãlzirii. Plafonul de venituri panã la care se acordã ajutoarele este de 615 lei venit mediu net pe membru de familie. Ajutorul pentru incãlzirea locuintei cu lemne se acordã in functie de nivelul de venituri, in cuantumuri intre 16 si 54 lei lunar. Pentru benefi – ciarii de ajutor social, suma acordatã este de 58 lei lunar si se suportã din bugetele locale ale primãriilor, inclusiv din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.