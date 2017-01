115 kg articole pirotehnice confiscate în cadrul actiunii «Foc de artificii»

vineri, ianuarie 6, 2017, 3:00

În urma actiunilor desfãsurate la sfârsitul anului 2016 si începutul anului 2017 pentru verificarea legalitãtii operatiunilor cu articole pirotehnice, politistii au constatat 24 infractiuni si au ridicat în vederea confiscãrii aproximativ 115 kg articole pirotehnice.

Politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Serviciului de Ordine Publicã, Serviciului de Investigare a Criminalitãtii Economice, Compar – timen tului de Analizã si Prevenire a Criminalitãtii, precum si din cadrul altor structuri operative ale Inspec – to ratului de Politie al Judetului Vaslui, in colaborare cu specialisti ai Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui, au desfãsurat in perioada sãrbãtorilor de iarnã activitãti de prevenire si combatere a evenimen – telor negative generate de nerespectarea prevederilor legale ce regle menteazã detinerea, comercia – lizarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice de cãtre persoanele fizice si juridice. În perioada 15.11.2016- 04.01.2017, au fost efectuate de cãtre politisti 61 de actiuni si controale pe linie de articole pirotehnice la persoane fizice si juridice, precum si activitãti in zona pietelor, targurilor si centrelor comerciale din judet. Politistii au efectuat controale la societãtile comerciale autorizate sã detinã, sã comercializeze si sã utilizeze articole pirotehnice pe raza judetului Vaslui. De asemenea, administratori si pirotehnicieni ai societãtilor comerciale autorizate sã desfãsoare operatiuni cu articole pirotehnice, au fost invitati la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, unde au fost instruiti cu privire la respectarea prevederilor legale din domeniu. În urma controalelor efectuate, politistii au constatat 24 de infractiuni la Legea 126/1995 modificatã, privind regimul materiilor explozive si au ridicat in vederea confiscãrii cantitatea de aproximativ 115 kilograme de articole pirotehnice. De asemenea, cu ocazia controalelor efectuate la persoanele juridice si fizice au fost aplicate 36 de sanctiuni contraventionale in conformitate cu prevederile Legii 126/1995, privind regimul materiilor explozive, in valoare de 7.000 de lei. În aceastã perioadã, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui au efectuat si activitãti preventive in cadrul unitãtilor de invãtãmant din judet, elevii fiind prelucrati cu privire la prevederile legale in domeniul articolelor pirotehnice.