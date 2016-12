Vasluienii si-au deschis în acest an 1.037 de firme

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

Întreprinzãrorii din judetul Vaslui au inmatriculat in anul 2016 1.037 de firme. Este vorba despre 652 de SRL-uri, 233 de Întreprinderi Individuale, 134 de Persoane Fizice Autorizate etc. Dacã ne raportãm la anul trecut, cand pe piatã au intrat 1.104 firme noi, se poate spune cã mediul de afaceri vasluian s-a mentinut pe linia de plutire. În perioada decembrie 1990 – august 2016, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui au fost inscrise in total 33.046 firme. În raport de sursa de provenientã a capitalului, sectorul privat depãseste net portofoliul investitiilor fãcute cu capital majoritar de stat. Astfel, din initiativã privatã s-au inscris la Registrul Comertului 17.476 persoane fizice, 15.213 societãti comerciale, 25 de societãti cooperative si 128 alte persoane juridice, care au obligatia inregistrãrii la Registrul Comertului. Tot in ultimii 26 de ani, in judetul Vaslui au fost inmatriculate cu capital majoritar de stat 51 de societãti comerciale si 16 regii autonome. Nu in ultimul rand, cu capital mixt privat si de stat, au fost inmatriculate in judet 138 de societãti. În cursul acestui an, in economia judetului Vaslui erau activi 5.682 de angajatori, in timp ce numãrul salariatilor se ridica la 55.317 persoane.