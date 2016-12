Valeriu Caragatã, ales vicepresedinte al Asociatiei Administratorilor Publici din România pentru Regiunea de Nord Est

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

Administratorul public al judetului Vaslui, Valeriu Caragatã, a fost ales în functia de vicepresedinte al Asociatiei Administratorilor Publici din România (AAPRO) pentru Regiunea de Nord Est.

Valeriu Caragatã, administratorul public al judetului Vaslui, a participat, in perioada 16-18 decembrie, la cea de-a treia editie a Forumului National al Asociatiei Administratorilor Publici din Romania. În cadrul intalnirii, cei peste 100 de participanti au dezbãtut teme de interes legate de descentralizarea si autonomia administratiei, de eficientizarea actului administrativ, respectiv despre absorbtia de fonduri europene pentru modernizarea comunitãtilor. Asociatia Administratorilor Publici din Romania a propus un set de mãsuri pentru imbunãtãtirea activitãtii in administratie, printre care si obligativitatea prezentei in organigrama unitãtilor administrativ-teritoriale (UAT) a functiilor de city-manager. Totodatã, au fost propuse o serie de amendamente pentru imbunãtãtirea activitãtii in administratie, in ceea ce priveste rolul si reponsabilitãtile managerului public, precum si completarea legislatiei in sensul ca UAT-urile cu o populatie minimã prestabilitã (cel putin in orase si municipii) sã aibã obligatoriu in organigramã pozitia de city-manager. De mentionat cã, panã acum, posturile se infiintau doar cu aprobarea consiliilor locale, respectiv a consiliului judetean, in conformitate cu Legea administratiei publice. Alte douã propuneri au fost modificarea numelui de ‘administrator public’ (care poate crea confuzii si contravine cu calitatea acestuia de manager) si inlocuirea lui cu cel de city-manager (pentru orase), countymanager (pentru consiliile judetene) si community-manager (pentru comune) si, a doua, formularea de amendamente legislative si proceduri care sã imbunãtãteascã colaborarea dintre politic si administrativ, precum si absorbtia fondurilor europene de cãtre UAT-uri. În noua structurã de conducere au fost cooptati city-manageri cu experientã, precum si city-manageri tineri, aflati la inceput de carierã. ßAlegerea mea in calitate de vicepresedinte al AAPRO din Romania, in Regiunea de Dezvoltare Nord Est, mã onoreazã si mã determinã totodatã sa depun eforturi pentru a sustine, de a reprezenta judetul Vaslui si regiunea Moldovei in procesul de modernizare economicã si atragere de fonduri. Consider cã aceastã stucturã, AAPRO, va aduce un plus in ceea ce priveste derularea actului administrativ in Romania, respectiv in comunitãtile noastre’, a declarat Valeriu Caragatã, administratorul public al judetului Vaslui, noul vicepresedinte al Asociatiei Administratorilor Publici din Romania pentru Regiunea de Nord Est. AAPRO este afiliatã la International City/ County Management Association (ICMA – organizatie mondialã cu aproximativ 10.000 de membri din peste 70 de tãri, cu care Asociatia din Romania are acum si un protocol de colaborare) si este membru observator al UDITE (Asociatia Europeanã).