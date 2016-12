Vacantã de iarnã fãrã teme pentru scolari

vineri, decembrie 23, 2016, 3:00

Un Ordin al Ministrului Educatiei, emis la sfârsitul lunii noiembrie, recomandã ca, pe timpul vacantelor, elevii din ciclul primar si gimnazial sã fie scutiti de teme pentru acasã, obligativitatea fiind însã impusã doar în cazul prescolarilor din clasa pregãtitoare. Acelasi ordin prevede ca timpul alocat temelor obligatorii pentru acasã sã nu depãseascã o orã zilnic, în cazul învãtãmântuui primar, si douã ore, pentru celelalte forme de învãtãmânt. Inspectoratul Scolar Vaslui a popularizat, în rândul institutiilor de învãtãmânt din judet, aceste prevederi, dorind însã ca atât profesorii, cât si elevii si pãrintii acestora sã înteleagã corect mesajul: temele sunt încã obligatorii!

Începand din data de 24 decembrie, si panã pe 8 ianuarie, elevii din toate ciclurile de invãtãmant preuniversitar vor fi in vacanta de iarnã. Aceastã vacantã va putea fi prelungitã doar in situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale si de specificul scolii, la cererea conducerii unitãtilor de invãtãmant si cu aprobarea ISJ. În afara bine meritatei pauze de la cursuri, si a bucuriei Sãrbãtorilor de Iarnã, elevii au si un alt motiv de a astepta cu nerãbdare aceastã vacantã, cu atat mai mult cu cat ar putea fi prima lipsitã de corvoada temelor obligatorii pentru acasã. Un Ordin al Ministrului Educatiei, emis la sfarsitul lunii noiembrie, recomandã ca, pe timpul vacantelor, elevii din ciclul primar si gimnazial sã fie scutiti de teme pentru acasã, lãsand totusi la latitudinea profesorilor dacã vor da sau nu de lucru elevilor si in vacantã. Singurii care sunt sigur scutiti de aceste teme sunt prescolarii din clasa pregãtitoare. Acelasi ordin, ce va fi aplicat incepand cu 2017, prevede, in vederea evitãrii suprasolicitãrii elevilor, ca timpul total alocat temei obligatorii pentru acasã la invãtãmantul primar sã fie de maximum o orã, iar pentru celelalte niveluri de invãtãmant, de maximum douã ore. În plus, se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsã (cantitate mare de teme, exercitii repetitive) precum si solicitarea realizãrii unor activitãti de invãtare care necesitã o abordare sistematicã in clasã si nu pentru a fi desfãsurate individual, ca temã pentru acasã. ‘Ideea acestui act normativ este de a nu impovãra excesiv elevii cu teme in afara orelor de curs, insã acest lucru nu inseamnã cã, pentru o bunã aprofundare a materiei predate in clasã, scolarii nu vor primi, ca si panã acum, de lucru pentru acasã. Noi am popularizat in teritoriu, cãtre toate structurile scolare, acest ordin de ministru, si sperãm sã se inteleagã corect mesajul, atat de cãtre profesori, cat si de cãtre elevi ori pãrintii acestora. Nu inseamnã cã profesorii nu au libertatea sã impunã, si pe perioada vacantei, teme pentru acasã elevilor, sau cã acestia din urmã la pot refuza. Fiecare cadru didactic are metoda sa de predare, si cunoaste cel mai bine nevoile elevilor pe care-i indrumã!’, a declarat Gabriela Plãcintã, inspectorul sef al IPJ Vaslui.