Top amenzi CNA 2016

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

Antena 1 si Kanal D se numãrã printre televiziunile care au primit cele mai mari amenzi de la Consiliul National al Audiovizualului (CNA) în anul 2016, cu douã sanctiuni, între care una maximã, ce au însumat 215.000 de lei, respectiv o sanctiune în valoare de 150.000 de lei.

Astfel, postul de televiziune Antena 1 a fost sanctionat de CNA in luna februarie cu o amendã de 200.000 de lei, intrucat, in lunile noiembrie si decembrie 2015, publicitatea difuzatã in intervalul orar 18.00 – 23.00, a depãsit de 233 de ori limita de 12 minute permise de Legea audiovizualului intr-un interval de o orã. Depãsirile duratei orare a publicitãtii insumate pentru acea perioadã au fost de 10 ore, 15 minute si 9 secunde. Antena 1 a mai primit o amendã in cuantum de 15.000 de lei in luna martie, pentru cã in editiile emisiunii ‘Un show pãcãtos’ din perioada 21 septembrie -1 octombrie 2015 s-a incãlcat, in mod repetat, articolul 40, alineatul 3 din Codul Audiovi – zua lului care prevede cã modera – torii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sã nu foloseascã si sã nu permitã invitatilor sã foloseascã un limbaj injurios sau sã instige la violentã. Sanctiunea a fost aplicatã si pentru editia din 13 octombrie 2015 a emisiunii ‘Acces direct’, in care a fost difuzatã o descriere a unei omucideri, ceea ce este interzis de articolul 17, alineatul 1 din Codul Audiovizualului.

Amenzile Kanal D

Postul de televiziune Kanal D a fost amendat de CNA cu 150.000 de lei in luna ianuarie, intrucat informatiile privind victimele decedate in incendiul din Clubul Colectiv, aduse la cunostinta publicului in editiile emisiunii ‘WOWBiz’ din 6, 9 si 10 noiembrie 2015, nu au fost verificate, prezentate in mod corect, impartial si cu bunã-credintã. Consiliul a constatat, de asemenea, cã informatiile titrate pe ecran, precum si unele sustineri nedovedite fãcute in cadrul emisiunilor, au incãlcat dispozitiile legale ce obligã radiodifuzorii sã asigure o informare corectã si obiectivã a publicului, care sã favorizeze libera formare a opiniilor telespectatorilor.

Realitatea TV, sanctionata pentru nerespectarea demnitatii umane

Realitatea TV a fost sanctionatã de CNA cu trei amenzi de-a lungul anului 2016, in valoare de 30.000 de lei, 50.000 de lei si 5.000 de lei. Prima sanctiune a fost aplicatã pentru incãlcarea prevederilor referitoare la informarea obiectivã a publicului, precum si a celor referitoare la respectarea demni – tãtii umane in emisiunea ‘Breaking news’ din 22 noiembrie 2015, in care au fost formulate acuzatii nedovedite la adresa Colegiului Medicilor din Romania, precum si a categoriei profesionale a medicilor, cu folosirea unor expresii jignitoare si injurioase. Celelalte douã amenzi au fost aplicate pentru editii ale emisiunii ‘Jocuri de putere’ in care au fost incãlcate dreptul la imagine si demnitate al persoanei si obligatia de a asigurara informarea corectã si obiectivã a publicului, respectiv pentru cã au inclus informatii si imagini neverificate, de naturã a aduce prejudicii de imagine unei persoa – ne si pentru nerespectarea princi – piul impartialitãtii, moderatorul indemnand explicit telespectatorii sã-si acorde increderea unui anumit candidat politic.

PRO TV – informatii prezentate cu rea credinta

Postul de televiziune Pro TV a fost sanctionat de CNA cu amenzi de 50.000 de lei, 10.000 de lei, respectiv 20.000 de lei. Prima amendã a fost datã pentru editia emisiunii ‘Vorbeste lumea’ difuzatã in 4 noiembrie 2015, pentru cã informatiile prezentate nu au fost verificate si difuzate in mod impartial si cu bunã-credintã, pentru a asigura o informare obiectivã a publicului prin prezentarea corectã a faptelor si evenimentelor ce au avut loc in Clubul Colectiv. De asemenea, a fost folosit un limbaj injurios si cu nuante violente la adresa autoritãtilor, desi prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sã nu permitã invitatilor sã foloseascã un limbaj injurios sau sã instige la violentã. Pro TV a fost amendat cu 10.000 de lei pentru o altã editie a emisiunii ‘Vorbeste lumea’, transmisã in intervalul orar 15.00 – 17.00, intrucat imaginile difuzate si dialogul participantilor au fost de naturã sã afecteze dezvoltarea moralã a copiilor, in timp ce amenda de 20.000 de lei a fost acordatã televiziunii deoarece, intr-o editie a emisiunii ‘La Mãrutã’ un invitat a folosit un limbaj jignitor la adresa altuia, fãrã ca moderatorul sã intervinã.

B1 TV – limbaj injurios

Televiziunea B1 TV a fost amendatã de CNA de patru ori dea lungul anului 2016. Prima sanctiune a fost de 10.000 de lei, pentru douã editii ale emisiunii ‘Lumea lui Banciu’ in care realizatorul a folosit, repetat, un limbaj injurios la adresa unor categorii de persoane (preoti si machedoni), dar si pentru o editie a emisiunii ‘Dosar de politician’, in care telespectatorii au fost informati incomplet despre un proiect legislativ privindu-i pe medicii veterinari. Consiliul National al Audiovizualului a mai sanctionat postul B1 TV cu o amendã de 50.000 lei, deoarece afirmatiile si comentariile fãcute in mod repetat de realizator in cadrul unor editii ale emisiunii ‘Lumea lui Banciu’ au incãlcat prevederile legislatiei audiovizuale care interzic manifestãrile cu caracter xenofob. Postul B1 TV a mai fost amendat cu 7.500 de lei pentru emisiunea ‘Stiri’ difuzatã in 19 mai, in care au fost aduse acuzatii unor persoane, fãrã a fi prezentate dovezi sau punctul de vedere al acestora, si cu 5.000 de lei, pentru emisiunea ‘Xpress’ din 31 ianuarie 2016. În acea editie au fost formulate acuzatii la adresa unei institutii, fãrã a fi prezentat si punctul de vedere al acesteia, astfel incat publicul sã poatã aprecia cat de jusitificate sunt acuzatiile si sã isi poatã forma in mod liber opinia.

România TV – amenda pentru acuzatii nedovedite

Televiziunea Romania TV a primit patru amenzi de la CNA in anul 2016, insumand 50.000 de lei. Prima amendã, in cuantum de 10.000 de lei, a fost datã pentru o editie a emisiunii ‘Romania la raport’ in care au fost aduse acuzatii nedovedite unor membri ai unui cult religios si au fost fãcute afirmatii cu caracter discrimina – toriu pe considerente de religie, fapte ce contravin prevederilor articolelor 40 si 47 din Codul audiovizualului. Sanctiunea a fost aplicatã si pentru cã, in cadrul unor editii ale emisiunilor ‘Breaking News’ si ‘Stirile Romania TV’ au fost transmise materiale referitoare la funeraliile unor victime decedate in urma incediului din clubul Colectiv, fãrã acordul familiei pentru difuzarea unor astfel de imagini si fãrã a asigura respectarea intimitãtii persoanei aflate intr-un moment dificil. A doua amendã primitã de Romania TV, in cuantum de 25.000 de lei, a fost aplicatã pentru emisiuni in care s-a vorbit despre Casa Regalã, fãrã a fi asiguratã informarea corectã a publicului si in care au fost fãcute acuzatii nedovedite si fãrã punctul de vedere al persoanelor vizate, iar moderatorul nu a solicitat ferm interlocutorilor sã indice, cel putin, probele care le sustin. Sanctiunea a fost aplicatã si pentru cã in douã emisiuni s-a vorbit despre copresedintele PNL fãrã a fi asiguratã o distinctie clarã intre fapte si opinii, iar titlurile si textele afisate pe ecran nu au reflectat cat mai fidel esenta datelor prezentate. Televiziunea Romania TV a mai fost amendatã cu 5.000 lei, deoarece, intr-o editie a emisiunii ‘Editie de searã’, moderatorul si unii dintre invitati au dezbãtut o serie de afirmatii acuzatoare la adresa unei persoane, fãrã a-i solicita acesteia punctul de vedere, si cu 10.000 de lei, pentru cã in mai multe emisiuni de dezbatere si stiri, din perioada 18-30 septembrie 2016, s-au incãlcat obligatiile privind informarea corectã a publicului, fãcandu-se acuzatii nedovedite si fãrã punctul de vedere al persoanelor vizate. Sanctiunea fost aplicatã si pentru incãlcarea prevederilor legale care impun radiodifuzorilor ca titlurile si textele afisate pe ecran sã reflecte cat mai fidel esenta faptelor si datelor prezentate.

Antena 3 – nu a cerut pãrerea tuturor partilor implicate

Televiziunea Antena 3 a fost sanctionatã de CNA cu douã amenzi in anul 2016, in cuantum de 30.000 de lei, respectiv 20.000 de lei. Prima sanctiune a fost datã deoarece in emisiunea ‘Sinteza zilei’ din 18 februarie si in cele informative din 19 februarie au fost difuzate declaratii preluate dintr-un interviu din 2014, fãrã a se specifica clar acest lucru, neasigurandu-se, astfel, informarea obiectivã a publicului si nefiind favorizatã libera formare a opiniilor. Sanctiunea a fost aplicatã si pentru cã in emisiunile informative din 23 februarie a fost mentionat numele unui minor, in circumstante care nu justificau acest lucru. Cea de-a doua amendã a fost aplicatã televiziunii Antena 3 pentru cã, intr-o editie a emisiunii ‘Punctul de intalnire’ au fost formulate acuzatii la adresa unei persoane, fãrã a se solicita punctul de vedere al acesteia, conform principiului audiatur et altera pars. De asemenea, in aceeasi emisiune, moderatorul si invitatii au folosit limbaj injurios. Postul de televiziune Antena Stars a fost amendat de CNA de douã ori, cu 10.000 de lei, respectiv 30.000 de lei. Prima sanctiune a fost datã pentru o editie a emisiunii ‘Star Matinal’ in care prezentarea produselor unui sponsor al emisiunii a fost fãcutã cu incãlcarea dispozitiilor legislatiei audiovi – zuale, iar ce-a de-a doua amendã a fost datã pentru mai multe emisiuni in care au fost dezbãtute subiecte despre viata privatã a unor persoane, fãrã acordul acestora. De asemenea, cea de-a doua amendã pentru Antena Stars a fost datã pentru emisiuni in care au fost fãcute comentarii jignitoare la adresa unei persoane si au fost difuzate informatii personale despre aceasta, fiindu-i incãlcat dreptul la imagine, dar si pentru cã intr-o altã emisiune moderatoarea nu a impiedicat invitatii sã folo – seascã un limbaj licentios. Într-o altã emisiune au fost difuzate de – cla ratii ale unor minore referitoare la probleme intime de familie, ceea ce incalcã art. 10 din Codul audiovizualului.

Alte televiziuni

Între alte televiziuni sanctionate cu amenzi de CNA in anul 2016 se numãrã, Tele M din Iasi, cu 15.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, Bucovina TV, cu 10.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, TV Buzãu, cu douã amenzi in cuantum de 5.000 de lei, MDI TV Targoviste, cu 10.000 de lei, RTT, cu 5.000 de lei, Taraf TV, cu 10.000 de lei, eSTRADA TV, cu 10.000 de lei, si Media TV din Medgidia, cu 5.000 de lei. (MEDIAFAX)