Teribil accident de circulatie, la Ivesti

vineri, decembrie 30, 2016, 3:00

Ieri dimineatã, în centrul localitãtii Ivesti a avut loc un grav accident de circulatie în care au fost implicate un autotren încãrcat cu îngrãsãminte si un microbuz de persoane. În ambele masini se aflau în total 17 persoane, însã doar 6 au ajuns la spital, doar una în stare mai gravã. Având în vedere cã, initial, s-a bãnuit cã TIR-ul ar prezenta pericol de explozie, autoritãtile au activat imediat planul rosu de interventie, la fata locului fiind deplasate forte impresionante.

Evenimentul rutier s-a produs, la ora 07.50, la intersectia Drumului National 11 A, care face legãtura intre localitatea Podu Turcului si Barlad cu Drumul Judetean 243 A, care face legãtura intre Pogonesti si Ciocani. Pe drumul national circula regulamentar spre Barlad un microbuz in care se aflau 15 persoane cu tot cu sofer. În momentul in care masina a ajuns la intersectia cu drumul judetean, aceasta a fost acrosatã lateral dreapta de un autotren care circula spre Ciocani si la volanul cãruia se afla un constãntean in varstã de 51, care circula insotit de o rudã. Impactul a fost extrem de violent, astfel cã microbuzul, dupã ce a fost rãsucit pe sosea, s-a rãsturnat pe partea stangã. Sãtenii care au asistat la accident au cerut ajutorul autoritãtilor la 112 si au sãrit imediat in ajutorul celor aflati in microbuz. Însã, momentul in care s-a aflat cã TIR-ul transporta ingrãsãminte – care panã in final s-au dovedit a fi inofensive si netoxice -, prefectul judetului, Isabel Bogdan a instituit Codul rosu de interventie. Au fost imediat prealertate si judetele limitrofe, respectiv Bacãu si Galati, inclusiv elicopterul SMURD Galati, in timp ce, din judet au plecat la fata locului trei ambulante ale Serviciului de Ambulantã Judetean Vaslui, trei ambulante SMURD, o autospecialã pentru transport victime multiple si douã autospeciale dotate cu modul de descarcerare. ßEchipajele medicale sosite la fata locului au evaluat toate persoanele implicate, au acordat primele ingrijiri medicale si au transportat la Compartimentul de Primiri Urgente al Spitalului ßElena Beldiman’ Barlad un numãr total de cinci victime, cu varste cuprinse intre 39 si 75 de ani, in timp ce o victimã a fost transportatã prin mijloace proprii. Ceilalti pasageri din microbuz nu au avut nevoie de ingrijiri medicale’, se aratã intr-un comunicat de presã al Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ßPodul Înalt’ Vaslui. La fata locului au ajuns si politisti de la Compartimentul Drumuri Europene si Nationale (CDEN), care, in urma primelor cercetãri, au constatat cã vinovat de producerea accidentului se face soferul autoutilitarei, care nu a respectat semnificatia indicatorului ‘Oprire’, amplasat pe sensul de mers al soferului constãntean, la intersectia cu drumul cu prioritate. „Victimele, sase la numãr, au provenit toate din microbuzul de persoane si au fost imediat transportate la spital. Ulterior, una dintre ele a fost transferatã la un spital din Iasi pentru investigatii suplimentare. Cauza producerii accidentului este nerespectarea semnificatiei indicatorului Oprire, care se adresa soferului autoutilitarei. În cauzã a fost intocmit un dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã’, ne-a declarat agent sef principal Marcel Maxim, din cadrul CDEN Barlad.