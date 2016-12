Tâlharii nu au liber de sãrbãtori!

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

Patru tineri tâlhari, arestati în ultimele luni, vor rãmâne în arest preventiv, au decis judecãtorii Tribunalului Vaslui, care au respins contestatiile fãcute de acestia cu privire la prelungirea mandatelor decise de judecãtoriile din Vaslui si Bârlad. Vasilicã Sebastian Grigorutã, din Bãcani, si Viorel Vlãdut Ungureanu, din Coroiesti, au fost identificati în luna octombrie ca fiind autorii unei tâlhãrii produse în august, când au smuls prin violentã geanta unei bârlãdence. Ceilalti doi tineri tâlhari, Nicu Gabriel Ilade si Florin Andrei Moldoveanu, sunt autorii „tâlhãriei din tren”, faptã sãvârsitã în seara zilei de 22 noiembrie.

La sfarsitul lunii octombrie, dupã trei luni de cãutãri, politistii barlãdeni reuseau identificarea si retinerea a doi tineri talhari care, in luna august, au atacat in plinã stradã o barlãdeancã in varstã de 42 de ani, cãreia, prin violentã, i-au smuls geanta de pe umãr, geantã in care femeia avea, in afara actelor de identitate, doar 20 de lei. Din cate se pare, cei doi, Vasilicã Sebastian Grigorutã, din Bãcani, in varstã de 17 ani, si Viorel Vlãdut Ungureanu, din Coroiesti, cu un an mai mare, mai aveau la activ si alte fapte similare, motiv prentu care au ajuns in arest preventiv, unul in centrul pentru minori Tichilesti, celãlat la Penitenciarul Vaslui. Pe data de 13 decembrie, judecãtorii barlãdeni au prelungit pentru a doua oarã mandatul de arestare preventivã emis pe numele celor doi, cercetati pentru sãvarsirea infractiunii de talhãrie calificatã. Dornic de a petrece sãrbãtorile acasã, cel mai tanãr dintre talhari, Vasilicã Sebastian Grigorutã, a contestat aceastã decizie. În aceeasi zi, vineri, 23 decembrie, pe rolul Tribunalului Vaslui s-a aflat o altã contestatie, fãcutã de alti doi tineri talhari, care, la randu-le, sperau cã vor intampina noul an altfel decat in spatele gratiilor. Este vorba de rebricenii Florin Andrei Moldoveanu, in varstã de 21 de ani, si complicele sãu cu un an mai tanãr, Nicu Gabriel Ilade, care, pentru face rost de bani, au ales o cale mai putin ßortodoxã’, cea a furturile din trenurile din cãlãtori. Cei doi au atacat, in seara de 22 noiembrie, un tanãr barlãdean, cãlãtor pe trenul Tecuci – Iasi, cãruia i-au sustras ceasul de la manã si i-au distrus telefonul mobil, dupã care au coborat in ßstatia de domiciliu’, halta Rebricea. Cei doi au fost identificati 10 zile mai tarziu, judecãtorii vasluieni aproband si, ulterior, prelungind mandatul de arestare cerut in acest caz de politisti. Toti cei patru talhari vor rãmane in arest preventiv, dupã de vineri, 23 decembrie, judecãtorii Tribunalului Vaslui au respins ca nefondate contestatiile formulate de acestia cu privire la prelungirea mandatelor decise de judecãtoriile din Vaslui si Barlad.