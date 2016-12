Sã nu se revizuiascã, dar sã se schimbe pe ici pe colo, în punctele esentiale

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Implementarea Codului fiscal si a Codului de procedurã fiscalã la 1 ianuarie 2016 a reprezentat o provocare pentru autoritãti si, cu toate cã ministrul Finantelor Publice a declarat în repetate rânduri cã modificãrile legislative adoptate în acest an nu contin modificãri de taxe, ci doar clarificãri si mãsuri de naturã reparatorie, au fost aprobate si schimbãri de impozite.

Anul 2016 a inceput cu o serie de taxe reduse, dar si cu majorãri la impozitele locale. Printre cele mai importante mãsuri cuprinse in Codul Fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie, se numãrã scãderea cotei generale de TVA de la 24% la 20%, cu TVA 9% pentru apã, atat potabilã cat si de uz industrial si agricol, reducerea impozitului pe dividende la 5%, de la 16%, si un regim diferentiat de impozitare pentru microîntreprinderi. Pe de altã parte, noua legislatie a adus impozite mai mari pentru clãdiri. Tot de la 1 ianuarie 2016 a dispãrut si taxa pe constructiile speciale din agriculturã, iar eliminarea completã a acestui impozit este cuprinsã in Codul Fiscal, insã cu incepere de la 1 ianuarie 2017. Tot de atunci urmeazã sã scadã si TVA de la 20% la 19% si sã se elimine supraacciza la carburanti, in valoare de 7 eurocenti/litru. În ceea ce priveste noua formulã de impozitare pentru imobile, aplicabilã de la inceputul lui 2016, aceasta a creat multe controverse care a dus la amanarea termenelor de platã. Astfel, primul termen de platã a impozitelor si taxelor pe clãdiri si mijloace de transport a fost prorogat de la 31 martie panã la 30 iunie. Schimbãrile au vizat, in special, imobilele cu proprietate pe persoanã fizicã, in care isi au sediul firme, avand in vedere cã, din acest an, taxarea a fost diferentiatã in functie de destinatia imobilului, si nu de forma de proprietate. În acest caz, autoritãtile au fost nevoite sã vinã cu clarificãri privind calculul impozitului pentru un imobil care are ca destinatie atat locuinta familiei cat si sediul firmei. Tot din 2016, cei care obtin venituri din activitãti independente au fost obligati sã plãteascã CAS (contributia pentru pensie), chiar dacã obtin si venituri de naturã salarialã. În schimb, pentru aceste venituri creste deducerea de bazã de la 20% la 40%. De asemenea, persoanele fizice autorizate plãtesc, din acest an, pe langã impozitul de 16% pe venit, si contributia de asigurãri de sãnãtate (CASS) de 5,5%, si CAS de 10,5%. Pe de altã parte, contributia la CAS a fost plafonatã la cinci salarii medii brute lunare. În acelasi timp, persoanele fãrã venituri, initial acestea au fost obligate ca, din 2016, sã achite CASS la nivelul salariului minim si sã depunã o declaratie fiscalã in acest scop la Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã. Ulterior, insã, aceastã mãsurã a devenit optionalã, urmand ca cei care nu plãtesc, sã nu beneficieze de servicii medicale in sistemul public. De asemenea, Ministerul Finantelor Publice a modificat Codul fiscal si pentru a reda sotilor sau sotiilor veteranilor de rãzboi, ai persoanelor persecutate politic si ai celor deportate in strãinãtate ori constituite in prizonieri facilitãtile fiscale de care au beneficiat panã la finalul anului 2015 care, insã, dintr-o eroare, nu au mai fost regãsite in noul Cod fiscal. La fel s-a intamplat si in cazul sotilor/sotiilor persoanelor cu handicap grav sau accentuat si in cazul sotilor/sotiilor persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate. O altã modificare a Codului fiscal a fost adoptatã in contextul aparitiei Legii privind darea in platã, si se referã la scutirea de impozit a transferului de proprietate in astfel de cazuri. Actul normativ respectiv contine, insã, mai multe prevederi, printre care reducerea TVA de la 20% la 9%, incepand cu 1 august 2016, pentru livrarea celor mai importante produse utilizate pentru productia agricolã. Prin acelasi act normativ, persoanele fizice care realizeazã venituri din salarii si asimilate salariilor din activitãti de cercetare dezvoltare aplicativã si/sau de dezvoltare tehnologicã au fost scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri. O altã modificare adusã de actul normativ a dat posibilitatea organizatorilor de nunti si botezuri, pentru operatiunile de incasãri in numerar pe zi, de la persoane fizice, sã solicite organului fiscal, in cazuri justificate, aprobarea unui alt plafon de incasãri, decat cel de 10.000 lei/persoanã, asa cum prevede acum legea. „Am implementat noul Cod fiscal si am elaborat normele la Codul de procedurã fiscalã, astfel incat noul pachet sã fie disponibil de la 1 ianuarie 2016. Modificãrile ulterioare au vizat introducerea de facilitãti fiscale, clarificãri, indreptãri de inechitãti si nu modificãri de taxe si impozite’, a declarat ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, la prezentarea bilantului la un an de guvernare. Ulterior, insã, au mai fost adoptate o serie de modificãri la Codul fiscal. Printre acestea se numãrã extinderea scutirii de impozit pe profitul reinvestit, pe perioadã nelimitatã. Aceasta va intra in vigoare la 1 ianuarie 2017, potrivit Ordonantei de Guvern 84/2016. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit a fost introdusã la jumãtatea anului 2014, insã pe termen limitat, si urma sã expire la finalul acestui an. De data aceasta, facilitatea a fost extinsã pe perioadã nedeterminatã. Totodatã, actul normativ introduce o facilitate pentru firmele plãtitoare de TVA, in perioada in care au codul de TVA suspendat. „În cazul inregistrãrii in scopuri de TVA (…), persoana impozabilã isi exercitã dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea taxei in primul decont de taxã (…) depus dupã inregistrare sau, dupã caz, intrun decont ulterior, chiar dacã factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile’, se precizeazã in actul citat. În plus, Ordonanta introduce un regim special de TVA pentru agricultori. Astfel, acestia vor fi scutiti de TVA, insã vor plãti o compensatie in cotã forfetarã, care reprezintã suma rezultatã prin aplicarea procentului de compensare in cotã forfetarã asupra pretului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrãrilor de produse agricole si prestãrilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor. „Procentul de compensare in cotã forfetarã este 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 si 8% incepand cu anul 2019′, se subliniazã in Ordonantã. Ordonanta mentionatã introduce si poprirea electronicã a conturilor, pentru a se evita poprirea multiplã, astfel incat sã nu fie afectati contribuabilii cãrora li s-au indisponibilizat sume de bani care depãsesc nivelul creantei pentru care s-a infiintat poprirea. În prezent, Fiscul trimite o scrisoare de instituire a popririi conturilor contribuabilului rãuplatnic la toate bãncile la care acesta are conturi deschise, toti banii debitorului fiind indisponibilizati panã la finalul procedurii. Ca urmare a modificãrilor adoptate, va fi poprit un singur cont, doar pentru suma datoratã, iar poprirea se va ridica tot electronic, dupã ce Fiscul incaseazã restanta. În plus, actul normativ introduce noi reguli privind regimul de impozitare a microantreprinderilor, sistemul stock option plan, prin care o firmã poate acorda angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia dreptul de a achizitiona la un pret preferential sau de a primi cu titlu gratuit un numãr determinat de titluri de participare (actiuni-n.r.) si eliminã obligatia inregistrãrii persoanei impozabile in Registrul Operatorilor Intracomunitari, dacã aceasta efectueazã tranzactii cu parteneri economici din alte state membre. De asemenea, Ordonanta mai cuprinde extinderea documentelor prin care contribuabilii pot face dovada plãtii pentru taxe si impozite.

Noutatile anului 2017

Asadar, anul 2017 incepe cu o serie de modificãri de fiscalitate, printre cele mai importante fiind cele trei cuprinse in noul Codul fiscal incã de la aprobare, respectiv reducerea TVA de la 20% la 19%, eliminarea supraaccizei la carburanti si a taxei pe stalp. Cele trei taxe au fãcut obiectul unor dispute chiar pe final de an, intre reprezentantii PDS, partid care a castigat alegerile din 11 decembrie, si guvernul Ciolos, in sensul cã liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut lui Ciolos sã amane intrarea in vigoare a mãsurilor respective, insã acesta din urmã a refuzat. Si reprezentantii FMI au recomandat, incã de la inceputul acestui an, amanarea aplicãrii celor trei mãsuri, ca Romania sã poatã reduce deficitul bugetar, pe cash, la 2% in 2017 si la 1,5% in 2018. „Pentru 2017, misiunea recomandã un deficit de 2% din PIB. Amanarea urmãtoarei reduceri a TVA si a celorlalte facilitãti prevãzute in Codul Fiscal sã intre in vigoare anul viitor ar genera o reducere a deficitului de 0,75 puncte din PIB’, a declarat, la vremea respectivã, seful misiunii FMI pentru Romania, Reza Baqir. Deocamdatã, insã, mãsurile sunt cuprinse in Codul Fiscal, cu aplicare din 1 ianuarie 2017.