Rectificarea bugetului CJ, contestatã de liberali

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

Chiar dacã, la începutul acestei luni, de la guvern au mai venit ceva bani, inclusiv prin Programul National de Dezvoltare Localã, pentru plata datoriilor la investitiile demarate, unele primãrii au solicitat, si au si primit, de la CJ Vaslui ajutor financial pentru acoperirea deficitului la sectiunea de functionare. Acest lucru nu a fost pe placul consilierilor judeteni liberali, care au acuzat faptul cã acest ajutor a fost directionat doar pentru comunele cu conducere PSD. „Am dat bani celor care au cerut si care au cu adevârat nevoi stringente”, a replicat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

Atat conducerea CJ Vaslui, cat si managerii institutiilor din subordine au dat dovadã de o bunã chibzuire a banului public, dovadã fiind rectificarea negativã, in special pe sectiunea de cheltuieli de functionare a bugetelelor alocate la inceputul acestui an. În conditiile unui buget auster in ceea ce priveste banii alocati de la nivel central, managerii institutiilor din subordinea CJ au reusit performanta ca, la ultima rectificare de buget din acest an, sã reducã pierderile, lucru concretizat printr-o rectificarã negativã a cheltuielilor cu aproape un milion de lei. De la Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanei Vaslui, la Spitalul Judetean de Urgentã, toate institutiile au inteles sã facã economii la capitolul cheltuieli de personal si, dacã a fost nevoie, sã cearã transferul anilor pe alte domenii prioritare. În ceea ce priveste bugetul local al judetului, date fiind sumele mai mici, cu peste 1,25 milioane lei, primite ‘de la centru’ aferente cotelor defalcate din impozitul de venit, ori cu 1 milion de lei, de la capitolul ‘alte venituri’, fatã de cele prognozate la inceputul anului, si aici cuvantul de ordine a fost ‘economia’. Noroc cu ultima rectificare bugetarã guvernamentalã, din preajma alegerilor, cand primãriile si CJ Vaslui au primit bani pentru plata unei pãrti din datoriile mai vechi cãtre furnizori, ori a 9,67 milioane lei, finantare prin PNDL pentru decontarea lucrãrilor efectuate in semestrul II la drumurile si podurile judetene, in caz contrar, multe UAT-uri riscand intrarea, cat de curand, in incapacitate de platã. Chiar si asa, unele primãrii au semnalat probleme privind asigurarea bugetului pe sectiunea de functionare pentru ultima perioadã, cerand in acest sens ajutorul CJ Vaslui. În consecintã, institutia a alocat, la ultima rectificare de buget, a XIII-a pe acest an, din fondul de rezervã bugetarã, diverse sume cãtre 10 primãrii, aflate in situatii de extremã dificultate. Sume cuprinse intre 50.000 lei si 200.000 lei, in cazul comunei Solesti, au ajuns, prin hotãrare de CJ, Bãlteni, Dranceni, Gãgesti, Girceni, Hoceni, Iana, Pogana, Poienesti, sau Tutova, ori in bugetul municipiului Husi, care a beneficiat de un ajutor de 130.000 lei. Cele mai multe dintre aceste UAT-uri au rãmas fãrã bani de functionare pentru cã au demarat, continuat sau finalizat unele proiecte vitale ori, cum este cazul comunei Dranceni, pentru cã, la inceputul anului 2016, nu aprimit nici un ban de la guvern pentru echilibrarea bugetului local. ‘Împãrtirea’ propusã de conducerea CJ nu a fost insã pe placul consilierilor liberali, care au criticat faptul cã ar fi fost ajutate doar comune conduse de primari PSD, in timp ce cele ‘de opozitie’ nu au primit nici un ban. ‘Încercãm sã-i ajutãm pe toti, cu conditia sã pãstreze destinatia acestor bani. Stim cã nevoile sunt foarte mari, cum este cazul orasului Negresti, care are datorii de 50 de milioane de lei, insã nu putem sã-i ajutãm pe toti. Pe cei cu datorii sau nevoi mici ii rezolvãm noi, din bugetul pe care-l avem la dispozitie; pentru ceilalti, vom incerca sã intervenim la guvern, indiferent care va fi acela. Mai adaug ceva: stim prea bine cã nevoile sunt mari pentru oricare dintre UAT-uri, insã am alocat bani celor care au cerut si care au avut o bunã justificare la cererile lor. Dacã primarii liberali nu au cerut, e doar treaba lor!’ a replicat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.