Proiecte de dezvoltare de 27 milioane de euro!

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

Anul viitor, obiectivul prioritar al Primãriei municipiului Vaslui va consta în întocmirea unui portofoliu de proiecte în vederea atragerii fondurilor europene. Este vorba despre 27 milioane de euro, sumã alocatã Vasluiului prin Programul Operational Regional. Banii vor putea fi utilizati pentru soseaua de centurã si modernizarea unor strãzi, dar si pentru înfiintarea parcului tehnologic despre care se vorbeste în ultima perioadã. „Nu voi avea o clipã de liniste pânã nu vom avea o listã de douã pânã la sapte proiecte, pe care sã le finantãm din banii alocati direct Vasluiului”, a declarat primarul Vasile Pavãl.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã anul 2017 va fi unul ‘hotãrator’ pentru comunitatea localã. În noul exercitiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020, municipiul Vaslui are alocate sume consi – derabile, fonduri care trebuie sã se regãseascã in proiecte de dezvoltare. Este vorba despre 27 milioane de euro, resurse pe care municipalitatea isi propune sã le atragã intr-un grad cat mai ridicat. ‘Mã voi implica cu toatã experienta mea in tot ce tine de intocmirea proiectelor. Anul viitor va fi unul dintre cei mai grei ani pe care ii voi parcurge la primãrie, pentru cã vom stabili proiectele pe urmãtorii cinci ani. Nu voi avea o clipã de liniste pentru a pregãti panã la sapte proiecte pe Programul Operational Regional, unde pentru Vaslui avem o alocare directã de 27 milioane euro. PIDU a avut 18 milioane de euro, iar acum avem o sumã consistentã pentru Vaslui’, a spus Vasile Pavãl. În luna ianuarie 2017, in muncipiul Vaslui se va reuni Consiliul Regional Nord-Est 1, format din cei sase primari ai resedintelor de judet din regiune, reuniune in cadrul cãreia se va discuta problematica proiectelor in vederea acesãrii fondurilor alocate.

O noua legislatura, noi provocari

Dacã anul viitor este unul decisiv pentru municipiul Vaslui, si acest an a fost unul extrem de important pentru comunitatea localã. Consiliul Local s-a reinnoit si a inceput sã lucreze, avand mandat panã in anul 2020. ‘Vreau sã vã spun cã rezultatul muncii dumneavoastrã s-a concretizat in numeroase hotãrari pe care le-am pus in practicã. Deciziile au privit gestionarea finantelor municipiului, imbunãtãtirea standardelor, dezvoltarea orasului, pentru a deveni unul cat mai atractiv, un nivel ridicat al serviciilor si nivelului de trai. Fiecare legislaturã vine cu provocãrile ei, dar noi am inceput sã lucrãm frumos’, crede Vasile Pavãl. În acest an s-au finalizat proiecte finantate din fonduri europene prin POR, proiecte transfrontaliere, s-a incheiat un proiect demarat din fonduri nationale cu Ministerul Muncii, s-a finalizat programul demarat in parteneriat cu scollie din municipiu.

Un avantaj: climatul politic favorabil

‘Anul 2016 se incheie, iar pentru mine a fost si greu, si usor. Un mandat nu poate fi perfect, chiar dacã ar fi de dorit. Din motive obiective sau subiective, bugetul se realizeazã mai mult sau mai putin. Am obtinut un rezultat bun la alegerile locale. Sunt un om cãruia i s-a acordat, din nou, o mare responsabilitate. Voi lupta si voi munci pentru oameni. Si la alegerile parlamentare am obtinut rezultate bune, si asteptãm rezultate concrete in ceea ce priveste asezarea legislatiei. Avem multe norme metodologice, multe acte normative nu mai sunt de actualitate’, a mai spus primarul Vasile Pavãl.

O noua strategie de dezvoltare

Finantarea nerabursabilã consistentã din partea UE oferã sansa implementãrii unor proiecte importante pentru oras. Este vorba despre investitii cum ar fi soseaua de centurã a municipiului, pentru a devia traficul greu, modernizarea, tot din aceste fonduri, si a altor strãzi unde existã trasee cu transport public, construirea unui pasaj subteran pentru pietoni in Crucea Gãrii si, nu in ultimul rand, infiintarea Parcului Tehnologic, obiectiv cerut in repetate randuri de reprezentantii mediului local de afaceri. ‘Din anul viitor, repornim motoarele pentru modernizarea retelelor de alimentare cu apã. Dupã luna ianuarie, dãm drumul activitãtilor legate de actualizarea Planului Urbanistic General. Acesta va trebui asezat pe documente, pe planse, pe memorii, totul sã fie gata panã la viitoarea hotãrare de Guvern. Lucrãm si la reactua – lizarea strategiei de dezvoltare urbanã, care va fi predatã in aprilie 2017. Tot din anul viitor vom obtine finantare de la bugetul local pentru targul de masini, repararea strãzilor Traian si Republicii, finalizarea lucrãrilor in 13 Decembrie’, a mai spus Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui.