Prefectura, luatã cu asalt de colindãtori

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Prefectul judetului Vaslui, Isabel Bogdan, subprefectul Mircea Gologan si salariatii Institutiei Prefectului au primit, ieri, colindãtori de la mai multe scoli din municipiul resedintã de judet. Startul a fost dat de Scoala ßConstantin Parfene’, 60 de copii de la clasele primare oferind momente artistice deosebite. Gazdele au asistat la un superb spectacol de teatru, in cadrul cãruia copiii, inarmati cu marionete, au tinut sã prezinte o parte din obiceiurile specifice sãrbãtorilor de iarnã, culese din zona comunei Bãlteni. Nu au lipsit colindele, cantecele de iarnã, jocul caprei si traditionalul plugusor. La final, copiii au tinut sã se imortalizeze alãturi de cei doi reprezentanti ai Guvernului in teritoriu. A urmat Scoala ßStefan cel Mare’, si alti 50 de copii de la clasele primare, sub coordonarea invãtãtoarelor Gabriela Ciubotariu si Anisoara Moraru, au vestit Nasterea Domnului prin colinde melodioase, cu mesaje profunde. Ultimii 30 de colindãtori au fost de la clasa a IIa, invãtãtoare Carmen Gherase, care au incheiat momentul artistic cu sorcova. A fost o zi cu adevãrat emotionantã pentru angajatii Institutiei Prefectului, care au ascultat cu drag grupurile de colindãtori, rãsplãtindu-i cu mici cadouri.