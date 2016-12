Persoanele care plãtesc asigurãri de sãnãtate în strãinãtate nu sunt contribuabili si în tarã

vineri, decembrie 30, 2016, 3:00

Persoanele fizice care detin o asigurare de sãnãtate în tãrile cu care România are încheiat acord bilateral de securitate socialã „nu au calitatea de contribuabil la sistemul national de asigurãri sociale de sãnãtate”, se aratã într-un comunicat transmis miercuri de ANAF.

Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF) propune aprobarea procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate a persoanelor care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, precum si aprobarea modelului, continutului si a instructiunilor de completare a formularului 603 sDeclaratie pe propria rãspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurãri sociale de sãnãtateo si a caracteristicilor de tipãrire a acestuia. ANAF precizeazã cã, potrivit art. 153, alin. (1) din Codul fiscal si legislatiei europene aplicabile in domeniul securitãtii sociale si acordurilor privind sistemele de securitate socialã la care Romania este parte, urmãtoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate: a) cetãtenii romani cu domiciliul in tarã; b) cetãtenii strãini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporarã ori au domiciliul in Romania; c) cetãtenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare incheiatã pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat si au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioadã de peste 3 luni; d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care indeplinesc condi?iile de lucrãtor frontalier si desfãsoarã o activitate salariatã sau independentã in Romania si care rezidã in alt stat membru in care se intorc de regulã zilnic ori cel pu?in o datã pe sãptãmanã; e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spa?iului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplicã un acord bilateral de securitate socialã cu prevederi pentru asigurarea de boalã-maternitate, care nu detin o asigurare incheiatã pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei. De asemenea, potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate persoanele fizice enumerate mai sus, care detin o asigurare pentru boalã si maternitate in sistemul de securitate socialã din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate socialã cu prevederi pentru asigurarea de boalã-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei si fac dovada valabilitãtii asigurãrii, in conformitate cu procedura stabilitã prin ordin comun al presedintelui ANAF si al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate. Proiectele de acte normative initiate de ANAF sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa anaf.ro, domeniul INFO ANAF/Transparenta decizionalã.