Pentru vasluieni, 2016 a fost un an bun pentru plata datoriilor la bãnci

vineri, decembrie 30, 2016, 3:00

Anul 2016 a fost o perioadã bunã pentru vasluienii cu credite la bãncile comerciale, în 11 luni, persoanele cu restante la plata împrumuturilor reusind sã diminueze semnificativ cuantumul datoriilor.

Conform datelor Bãncii Nationale a Romaniei, in luna ianuarie 2016 erau inregistrate credite curente in lei in valoare totalã de 867,8 milioane de lei si un sold al creditelor restante de 221,8 milioane de lei. Potrivit acelorasi statistici, la sfarsitul lunii noiembrie, populatia si agentii economici din judetul Vaslui mai aveau credite restante in lei de numai 33,9 milioane de lei. Acelasi fenomen a avut loc si pe segmentul imprumuturilor in valutã. La inceputul acestui an, erau inregistrate credite active in sumã de 482 milioane lei, in timp ce portofoliul creditelor restante se ridica la suma de 46,4 milioane lei. La sfarsitul lunii noiembrie, creditele restante in valutã s-au diminuat la suma de 33,9 milioane de lei. În 2015, clientii bãncilor din judetul Vaslui au avut cele mai mari restante la creditele contractate in lei la nivelul Moldovei. În luna decembrie 2014, creditele in lei din judetul nostru se ridicau la 1,1 miliarde de lei. Din totalul imprumuturilor, creditele restante se ridicau la suma de 372,1 milioane de lei. La nivelul Regiunii Nord-Est, harta creditelor restante se diferentiazã semnificativ de la un judet la altul. Astfel, in judetul Iasi, creditele restante erau in sumã de 323,4 milioane lei, in judetul Suceava erau in sumã de 1,5 miliarde lei, iar in judetul Bacãu restantele se ridicau la 185 milioane lei.

La nivel national, valoarea restantelor s-a redus cu 38,5%

Restantele la creditele acordate firmelor si populatiei insumau peste 13,7 miliarde lei la finalul lui noiembrie, valoarea acestora fiind in scãdere cu 38,5% fatã de cea consemnatã la sfarsitul aceleiasi luni din 2015, potrivit datelor centralizate de Banca Nationalã a Romaniei (BNR). Din aceastã sumã, peste 5,94 miliarde lei reprezentau restante in moneda nationalã, in scãdere cu 37,6%, iar circa 7,77 miliarde lei restante in valutã, in coborare cu 39,1%. Din totalul restantelor, circa 4,74 miliarde lei erau inregistrate in Bucuresti. Totalul creditelor depãsea 223,4 miliarde lei la finele lunii noiembrie, fiind cu 0,97% mai mare decat valoarea consemnatã la finalul aceleiasi luni din 2015. Împrumuturile in moneda nationalã se cifrau la 125,7 miliarde de lei. În ceea ce priveste creditele acordate populatiei, de peste 112,9 miliarde lei, cele pentru consum totalizau mai mult de 52,3 miliarde lei, cele pentru locuinte depãseau 58 miliarde lei, iar cele destinate altor scopuri – peste 1,32 miliarde lei.