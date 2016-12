Pedepse blânde pentru monstrii» din Ciocani

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Desi, în puterea noptii, au intrat în casa a doi bãtrâni trecusi de 70 de ani, pe care i-au tâlhãrit, una dintre victime decedând ulterior din cauza loviturilor primite, doi tineri din Ciocani au primit, din partea judecãtorilor vasluieni, pedepse foarte blânde: doar câte 3 ani si 4 luni de închisoare cu executare. Culmea, pânã la rãmânerea definitivã a sentintei, cei doi indivizi vor rãmâne liberi, singura mãsurã preventivã aplicatã fiind controlul judiciar. Asta dupã ce, în ciuda gravitãtii faptei, au petrecut în arest preventiv o singurã noapte!

În noaptea de 19 spre 20 februarie, doi tineri din Ciocani, ambii in varstã de 17 ani, Bogdan Andrei Bucã si Ciprian Georgian Negrut, dupã ce au petrecut bine, au decis sã jefuiascã doi vecini septuagenari, frate si sorã. S-au inarmat cu trei cutite cu lame intre 19 si 23 de centimetri, au intrat peste ei in casã, i-au lovit si le-au cerut banii din pensia pe care abia o primiserã. Dupã ce furat banii din casã, respectiv 400 de lei, mancarea din frigider si vinul din cãmarã, au plecat pentru a-si continua cheful. Din cauza loviturilor primite in cap cu manerul unui cutit, bãtranul a decedat la un spital din Iasi, fapt care a dus la completarea acuzatiilor de talhãrie cu cele de omor. Prinsi in scurt timp de politisti, cei doi au fost plasati sub control judiciar, neavand voie sã pãrãseascã raza localitãtii de domiciliu. Cu exceptia lui Bucã, care a primit permisiunea sã se deplaseze pentru a continua studiile, asta in ciuda faptului cã nu finalizase scoala profesionalã de 3 ani, si, drept urmare, nu a fost admis la inscrierea in clasa a XI-a! Dosarul, in care ‘monstrii’ din Ciocani au fost trimisi in judecatã pentru sãvarsirea infractiunii de talhãrie calificatã urmatã de moartea victimei a fost solutionat in termen record, doar 2 luni, de cãtre judecãtorii Tribunalului Vaslui. Pentru cã siau recunoscut fapta, cei doi tineri au primit o pedeapsã foarte micã in raport cu gravitatea faptei, cate 3 ani si 4 luni de inchisoare. În plus, cei doi vor trebui sã achite peste 11.000 de lei, contravaloarea tratamentelor medicale acordate victimei, Toader Fãnache, bãtranul care, in ciuda eforturilor medicilor, nu a supravietuit loviturilor administrate de talhari. Sentinta nu este definitivã, ea putand fi contestatã la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi. Panã la solutionarea definitivã a cauzei, Bogdan Andrei Bucã si Ciprian Georgian Negrut sunt in continuare liberi, sub control judiciar, avand ca principalã interdictie cea de a nu pãrãsi localitatea de domiciliu.