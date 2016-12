Pedeapsã majoratã pentru violatorul minorei de 13 ani luatã în plasament

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Curtea de Apel Iasi a dat sentinta definitivã în dosarul în care Gigel Morosanu, în vârstã de 58 de ani, din Muntenii de Jos, a fost acuzat de viol în formã continuatã, dupã ce ar fi abuzat sexual de o minorã în vârstã de doar 13 ani, aflatã în plasament familial, în grija sotiei sale. Judecãtorii ieseni au majorat pedeapsa datã initial de Judecãtoria Vaslui, de la 6 la 8 ani de închisoare cu executare, din care va fi scãzutã perioada de aproape 1 an si jumãtate cât Morosanu a stat în arest preventiv.

În plin scandal generat de violatorii din Vãleni, care au sechestrat si violat o elevã de liceu, un alt eveniment, de aceeasi naturã, a avut loc la Muntenii de Jos. Un bãrbat in varstã de 58 de ani a fost acuzat de o minorã in varstã de 13 ani, aflatã in plasament familial, in grija sotiei sale, cã ar fost abuzatã sexual. Cea care a fãcut plangerea a fost chiar sotia bãrbatului. Îngrijoratã de schimbarea comportamentului fetei, femeia a luato la intrebãri, afland astfel cã, in lipsa ei, minora ar fi fost obligatã sã se dezbrace si sã intretinã relatii sexuale orale cu cel care ar fi trebuit sã o supravegheze. Spusele minorei au fost confirmate si de psihologii care au asigurat consiliere de specialitate. În luna februarie a acestui an, magistratii Judecãtoriei Vaslui l-au condamnat la sase ani de inchisoare cu executare pe Gigel Morosanu, pentru sãvarsirea infractiunii de viol in formã continuatã. În plus, el a fost obligat la plata unor despãgubiri morale cãtre partea vãtãmatã, in cuantum de 25.000 lei.

Violator condamnat, victima virgina

Cazul a reprezentat o premierã pentru justitia vasluianã, fiind pentru prima datã cand o persoanã este condamnatã pentru fapte penale grave doar pe baza declaratiei victimei si a unor expertize psihiatrice, fãrã a exista si probe materiale care sã sustinã aceste acuzatii, victima fiind virginã la acel moment. Pe tot parcursul cercetãrilor, bãrbatul a sustinut cã nu este vinovat, la mijloc fiind o rãzbunare a sotiei sale, intre timp plecate de la domiciliu. Aceasta, crede bãrbatul, ar fi urmãrit sã devinã stãpanã peste gospodãrie. La un moment dat, poate pentru a scãpa de arestul preventiv ori in speranta cã va avea parte de o sentintã cu suspendare, Gigel Morosanu a declarat in fata judecãtorilor cã alege procedura simplificatã a recunoasterii vinovãtiei. La primul termen de judecatã insã, acesta s-a rãzgandit, motivand cã nu vrea sã fie etichetat pe restul vietii pentru o faptã pe care nu a comis-o. Împotriva deciziei Judecãtoriei Vaslui, atat acuzatul, cat si partea vãtã – matã, prin intermediul reprezen – tantului legal, DGASPC Vaslui, si a procurorilor au fãcut apel, care, dupã 10 luni de procese, si-a aflat finalitatea. Rejudecand, magistratii Curtii de Apel Iasi au majorat la 8 ani de inchisoare cu executare pedepasa acordatã initial, mãrind, totodatã, la 30.000 lei cuantumul despãgubirilor pe care Gigel Morosanu va trebui sã le plãteascã tinerei abuzate. Pe langã faptul cã, de aproape un an si jumãtate, violatorul din Muntenii de Jos a stat in arest preventiv, perioadã care-i va fi dedusã din pedeapsã, acesta a rãmas si fãrã familie, sotia sa divortand in timpul procesului.