Metodologia privind acordarea gradatiei de merit în învãtãmântul preuniversitar de stat, aprobatã

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

Ministrul Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învãtãmântul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Potrivit unui comunicat al MENCS, noutatea adusã de actul normativ o reprezintã accentuarea ponderii acordate participãrii si punctajului cadrelor didactice care inregistreazã performante notabile in activitãti de prevenire si combatere a abandonului scolar, respectiv in managementul de proiecte integrative. „Metodologia precizeazã in mod explicit cã la concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invãtãmantul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã sau pe perioadã determinatã, cu o vechime in invãtãmantul preuniversitar de cel putin 4 ani, care in perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016 a avut performante deosebite in prevenirea si combaterea abandonului scolar si a pãrãsirii timpurii a scolii, in integrarea copiilor cu nevoi speciale in invãtãmantul de masã, in progresele scolare ale elevilor in risc de abandon scolar, in initierea si managementul unor proiecte scolare care au condus la consolidarea culturii scolare incluzive. În acelasi timp, cadrele didactice trebuie sã detinã si calificativul „Foarte bine’ pentru fiecare an scolar din perioada evaluatã’, se aratã in comunicat. Totodatã, pentru a obtine gradatia de merit sunt luate in calcul patru criterii al cãror punctaj maxim insumat reprezintã 100 de puncte: activitãti complexe cu valoare instructiv-educativã (70 de puncte), performante deosebite in inovarea didacticã/ managerialã (10 puncte), activitãti extracurriculare si implicarea in proiecte (15 puncte) si contributia la dezvoltarea institutionalã (5 puncte). MENCS precizeazã cã in cadrul criteriului activitãtilor complexe cu valoare instructiv-educativã vor fi punctate si rezultatele deosebite obtinute in pregãtirea prescolarilor si a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinte educationale speciale si cu alte dificultãti de invãtare, precum si initierea si aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres in invãtare. De asemenea, se pot acorda puncte pentru initierea si aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele in regim simultan. Suplimentar, in cadrul criteriului privind performante deosebite in inovarea didacticã/ managerialã a fost introdus un nou indicator: elaborarea/ sustinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesionalã inovatoare pentru cadrele didactice care lucreazã cu prescolari/ elevi apartinand grupurilor dezavantajate/ vulnerabile, mai aratã MENCS. Conform sursei citate, gradatia de merit se atribuie incepand cu 1 septembrie 2017. Personalul didactic din invãtãmant care beneficiazã de gradatie de merit panã la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs. Numãrul maxim de gradatii care pot fi acordate reprezintã 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de indrumare si control existente la nivelul inspectoratului scolar. Cuantumul gradatiei de merit se determinã prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bazã pentru fiecare beneficiar in parte, precizeazã sursa citatã.