Materiale pirotehnice confiscate de politisti

În aceastã perioadã, politistii vasluieni desfãs oarã activitãti specifice în zona pietelor, târgurilor sau centrelor comerciale pentru identificarea persoanele fizice neautorizate care comercializeazã ambulant articole pirotehnice, precum si pentru constatarea oricãror fapte care contravin legislatiei în domeniul articolelor pirotehnice.

În urma activitãtilor desfãsurate în cadrul actiunii „Foc de Artificii”, politistii au întocmit dosare penale persoanelor care nu au respectat prevederile legale care reglementeazã operatiunile cu articolele pirotehnice. Ionel T., în vârstã de 51 ani, din municipiul Bârlad a fost depistat de politistii Biroului de Ordine Publicã Bârlad, în fata unui magazin aflat pe strada Republicii, în timp ce comercializa fãrã drept petarde. Asupra acestuia au fost gãsite 50 cutii cu 2.860 petarde, bunuri care au fost ridicate în vederea cercetã rilor. Pe numele bãrbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de opera- tiuni cu articole pirotehnice efectuate fãrã drept si comercializarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de cãtre pirotehnicieni. În Piata Sfântul Ilie, din municipiul Bârlad, politisti din cadrul Biroului de Ordine Publicã Bârlad si Politiei Locale Bârlad l-au depistat pe Ionut C., de 21 ani, domiciliat în comuna Banca, care detinea fãrã drept 1.400 petarde, obiecte pirotehnice interzise a fi detinute si comercializate de cãtre persoane fizice neautorizate. Tânãrul este cercetat pentru operatiuni cu artcole pirotehnice efectuate fãrã drept, în conformitate cu prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Aceastã infractiune se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã. Politistii reamintesc faptul cã prin actiunea „FOC DE ARTIFICII”, Politia Românã urmãreste prevenirea, identificarea si combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeazã detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice de cãtre persoanele fizice si juridice în perioada sãrbãtorilor de iarnã 2016/ 2017. Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile si periculoase. Folosirea lor necesitã control si supraveghere, dar si responsabilitate sporitã în ceea ce tine de respectarea conditiilor esentiale de securitate. Este interzisã detinerea, utilizarea si vânzarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice de scenã (T1 si T2) si a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine si sigurantã publicã, securitate si pentru protectia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea mãsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului.