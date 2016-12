Manifestãri dedicate comemorãrii eroilor Revolutiei din ‘89

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Astãzi, 22 decembrie, in municipiul Vaslui se vor desfãsura ceremonii si manifestãri dedicate comemorãrii eroilor martiri cãzuti pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989. Festivitãtile, organizate de Institutia Prefectului – Judetul Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui si Primãria municipiului Vaslui, cu sprijinul Centrului Militar Judetean Vaslui, vor avea loc, de la ora 11.00, la ‘Monumentul Eroilor Revolutiei Romane din 1989′, din Cimitirul ßEternitatea’ a municipiului Vaslui. La eveniment sunt asteptati sã participe reprezentanti ai autoritãtilor locale si judetene, parlamentari, reprezentanti ai part idelor politice si ai Garnizoanei Vaslui, veterani de rãzboi si cadre militare in rezervã si in retragere, precum si reprezentanti ai asociatiilor revolutionarilor. În programul manifestãrilor sunt incluse oficierea serviciului religios in memoria eroilor martiri, alocutiuni ale oficialitãtilor locale si judetene, depuneri de coroane de flori de cãtre reprezentatii institutiilor publice si ai celorlalte organizatii invitate, defilarea si prezentarea onorului de cãtre Detasamentul de Onoare.