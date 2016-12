MAI a achizitionat primele sisteme tip container destinate operatiunilor de salvare a victimelor prinse sub dãrâmãturi

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, ieri, cã a achizitionat, prin Departamentul pentru Situatii de Urgentã si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã, primele 10 sisteme tip container destinate operatiunilor de cãutare si salvare a persoanelor prinse sub dãrâmãturi în urma producerii unor cutremure, accidente sau alunecãri de teren. În prima jumãtate a anului viitor, un astfel de echipament va intra si în doarea ISU „Podul Înalt” al judetului Vaslui.

Potrivit unui comunicat al MAI, cele 10 sisteme containerizate, 5 de capacitate mare si 5 de capacitate medie, contin echipamentele nece – sare cãutãrii si salvãrii persoanelor prinse sub dãramãturi, precum si acordãrii ingrijirilor medicale in situatii de urgentã. Sistemele tip container pot fi utilizate si atunci cand autospecialele de primã interventie nu dispun de suficiente echipamente si accesorii pentru realizarea in conditii optime a interventiei. Aceste containere vor reduce semnificativ timpul de interventie si perioada necesarã descoperirii si salvãrii victimelor. Primele echipamente au intrat in dotarea inspectoratelor din Bucuresti-Ilfov, Bacãu, Bihor, Cluj, Cãlãrasi, Constanta, Dolj, Mures, Timis si Unitatea Specialã de Interventie in Situatii de Urgentã. Celelalte inspectorate vor fi dotate cu astfel de echipamente in prima jumãtate a anului viitor. Echipamentele au fost achizitionate in cadrul proiectului MULTIRISC – Programul Operational Infrastructurã Mare, avand ca scop cresterea nivelului de sigurantã a populatiei, prin dotarea IGSU cu tehnicã nouã, eficientã si modernã pentru a asigura un rãspuns mai bun in situatii de urgentã generate de cele patru tipuri de risc: alunecãri de teren, cutremure, esecul utilitãtilor publice si a accidentelor grave industriale. Valoarea integralã a proiectului este de 157 milioane lei, banii fiind obtinuti in totalitate din fonduri europene. În baza aceluiasi proiect vor fi achizitionate si autospeciale pentru oxigeno-terapie, autospeciale de interventie si salvare la inãltime, o tabãrã mobilã pentru persoane sinistrate si o linie tehnicã pentru intretinerea echipamentelor indivi – duale si de protectie.