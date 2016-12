Loteria bonurilor fiscale: extragerea are loc de Revelion

vineri, decembrie 30, 2016, 3:00

La extragerea ocazionalã a Loteriei bonurilor fiscale organizatã sambãtã, 31 decembrie, cu prilejul Anului Nou, participã bonurile fiscale emise intre 17 aprilie si 15 decembrie 2016. Fondul de premiere este de un milion de lei, sumã din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selectia castigãtorilor va fi realizatã in douã etape. Prima etapã va avea loc sambãtã, 31 decembrie, si va consta in extragerea bilelor care vor desemna luna, ziua si valoarea bonurilor castigãtoare. Dacã numãrul cererilor de revendicare depãseste 100, va fi organizatã o a doua extragere, pentru desemnarea celor 100 de castigãtori. Extragerea va fi organizatã in studioul TV al Loteriei Romane, incepand cu ora 17.30. Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-urile Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (ANAF) si al CN ßLoteria Romanã’ (CNLR) pentru o perioadã de minimum 30 de zile. La extragere participã toate bonurile fiscale emise in perioada 17 aprilie – 15 decembrie 2016, fãrã a fi necesarã inregistrarea prealabilã a acestora intr-o bazã de date. Cererile de revendicare pot fi depuse incepand cu prima zi dupã efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor castigãtoare trebuie sã depunã bonurile fiscale (in original), alãturi de copia actului de identitate si de o cerere, la orice administratie fiscalã din structura ANAF. Un bon fiscal este considerat castigãtor doar dacã indeplineste cumulativ conditiile prevãzute de lege, avand inscrise elementele obligatorii care aratã cã a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscalã ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii, precum si numãrul de ordine).