Licitatie publicã pentru noul program de apã si canal

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

SC Aquavas SA Vaslui a demarat procedurile de achizitie in vederea atribuirii contractelor de servicii cu obiect ‘Sprijin pentru pregãtirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã si apã uzatã din judetul Vaslui in perioada 2014-2020’. Proiectul este finantat prin Programul Operational Infrastructurã Mare, iar lucrãrile de dezvoltare a retelelelor de apã si canalizare vizeazã 56 de unitãti adminitrativ-teritoriale din mediul rural si urban. Valoarea totalã a acestui program este de 161 milioane de euro. Programul cuprinde peste 20 de contracte, finantarea fiind asiguratã din fondurile europene nerambursabile. Spre deosebite de primul proiect de apã si canal, finantat pe Programul Operational Sectorial Mediu 2007 – 2014, noul program face partea din categoria proiectelor operationale regionale si se adreseazã cu precãdere mediului rural. În ceea ce priveste conditiile de participare la proiect, la aductiunile cu apã, o localitate trebuie sã aibã minim 50 de persoane, iar pentru sistemul de canalizare, comunitatea trebuie sã aibã cel putin 2.000 de locuitori. O investitie in alimentarea cu apã nu trebuie sã fie mai mare de 1.000 de euro/locuitor, iar la canalizare investitia nu trebuie sã depãseascã 2.000 de euro pentru fiecare locuitor.