La Bârlad, gunoiul se scumpeste din cauza… puturosilor!

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

Ce n-au înteles multi – pentru cã n-au citit ce (legi) trebuia – este cã, de la 1 ianuarie 2017, în toatã tara, se va scumpi gunoiul. Generic spus, pentru cã, de fapt, este vorba doar despre localitãtile în care autoritãtile au declarat închisã lupta cu cetãtenii care nu vor si pace sã pãseascã în acest secol si sã îsi recicleze gunoiul menajer, asa cum se face în orice stat european. Bârlad, este, si de aceastã datã, victima sistemului de pe urma cãruia chiar si cei mai civilizati dintre localnici trebuie sã plãteascã mai mult din pricina concetãtenilor necivilizati.

La final de an, a „explodat’ informatia cã administratia barlãdeanã, in frunte cu primarul Dumitru Boros si membrii Consiliului Local (CL) Barlad, ar vrea sã scumpeascã tarifele la colectarea gunoiului de la populatie. În ultima sedintã de CL din acest an, primarul Boros a fãcut precizãri, necontestate de nimeni din Legislativ. „Dupã ce intr-o parte a presei au apãrut unele informatii nereale referitoare la acest subiect, populatia trebuie sã cunoascã adevãrul. Nu eu si nici colegii din CL nu dorim acest lucru. Este simplu! Conform unui grafic intocmit la nivel national acum cativa ani, taxa pentru fondul de mediu creste (conform Legii 384/2013, n.r.), exponential, la inceputul acestui an. Deci, noi doar ne aliniem la normativele legale in vigoare. În al doilea rand, dacã ar fi fost la latitudinea noastrã, nu ar fi existat aceastã hotãrare de consiliu. Deci, ne obligã legea sã operãm aceste majorãri. Am vãzut cã, de la 1 ianuarie, la colectare, se va percepe un tarif de 80 de lei pe tonã (de la 64 lei pe tonã, n.r.) iar de la 1 ianuarie 2018, va ajunge la 120 lei pe tonã’, nea declarat primarul Boros. În aceeasi sedintã, singurul consilier local independent din CL Barlad, Bogdan Sarbu, a ridicat o problemã care ar fi trebuit sã le cam incurce calculele initiatorilor proiectului de hotãrare referitor la majorarea tarifelor de colectare a gunoiului. „Deci, Legislativul pune o taxã pe tona de gunoi pentru a putea determina administratorii de deseuri sã colecteze mai bine deseurile reciclabile. Despre asta e vorba! Haideti, fiti mai atenti si scoateti-vã banii din carton! Scoateti-vã banii din sticlã! Scoateti-vã banii din metal si plastic! Asta li se spune (in lege, n.r.). Ce mãsuri iau dumnealor? Vin si mãresc pretul gunoiului la populatie! Dar nu asta este solutia! Solutia este sã selectezi mai atent si mai corect, sã informezi populatia, sã te-ajute sã strangi acest deseu si sã-l poti valorifica astfel incat sã-ti plãtesti taxa de mediu. Eu asa vãd. În spiritul ãsta e fãcutã legea! Nu e fãcutã ca sã ajungã omul sã plãteascã mai mult la gunoi’, a spus, in plen, consilierul local Bogdan Sarbu. La toate aceste remarci, de altfel de bun simt si bine argumentate, dar insuficient documentate, rãspunsul a venit sec din partea Executivului: la toate punctele de colectare existã pubele speciale pentru colectarea selectivã. Rãmane doar ca oamenii sã isi facã datoria de cetãteni civilizati si sã introducã selectiv deseurile. Asta pentru a nu fi amendati, asa cum prevede legea! Dar, la urma-urmei, cine stã sã caute in gunoiul fiecãruia si sã descoepere dacã nu a „scãpat’ vreo dozã de aluminiu sau un pet de 0,5 litri printre celelalte deseuri aruncate?! Si pentru o informare completã asupra subiectului, Adrian Bobeicã, director SC CUP SA, a anuntat cã „la prima facturã pe care o emit in ianuarie, vom atasa si un fluturas cu aceste noi reglementãri’.