Judetul Vaslui, ocolit de codul galben de ninsori si viscol

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

Administratia Nationalã de Meteoro – logie a emis o avertizare cod galben de ninsori si viscol valabilã incepand de asearã, ora 20.00, panã maine dimineatã, la ora 10.00. Conform averizãrii, in toate zonele de munte va ninge, se va depune strat nou de zãpadã, local consistent, si vantul va avea intensificãri cu viteze ce vor depãsi 60…70 km/h, iar pe creste 80…90 km/h, viscolind si spulberand zãpada. Din fericire, judetul Vaslui nu este vizat de aceste manifestãri severe, dar vor fi prezente intensificãri ale vantului si precipitatii in general slabe cantitativ, la inceput mixte, apoi mai ales sub formã de ninsoare, regim care va fi semnalat si in restul teritoriului, dar in special in regiunile estice si sudestice. Începand cu data de 29 decembrie vremea va deveni rece, geroasã in timpul noptilor si diminetilor in nordul si centrul teritoriului si pe arii mai restranse in rest, iar vantul va continua sã prezinte intensificãri indeosebi in sud-est.