Judetul capitalistilor fãrã… capital!

vineri, decembrie 23, 2016, 3:00

Firmele active din judetul Vaslui au cea mai micã cifrã de afaceri din zona Moldovei. Cu o valoare medie a cifrei de afaceri de 88.447 euro/firmã în anul 2015, IMM-urile din Vaslui sunt cu mult în spatele celor din Botosani, unde cifra de afaceri se ridicã la 117.741 euro/firmã. Potrivit unui raport publicat în decembrie 2016 de BNR, lipsa de finantarea nu este un impediment în fata dezvoltãrii. Peste 80% dintre IMM-urile din tarã nu au avut niciodatã credit bancar.

Afacerile din judetul Vaslui nu sunt atat de profitabile comparativ cu alte judete. Conform unui raport publicat de Banca Nationalã a Romaniei (BNR), firmele vasluiene au cea mai micã cifrã de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nor Est 1. Potrivit datelor statistice, in anul 2015, valoarea medie a cifrei de afaceri pentru toate IMM-urile din judet a fost de 88.447 euro/firmã. Spre comparatie, Botosaniul, a cãrui economie este consideratã slabã, are o valoare medie a cifrei de afaceri pentru toate firmele de 117.741 euro/firmã. În judetul Iasi valoarea medie a cifrei de afaceri este de 389.708 euro/firmã, Suceava – 121.375 euro/firmã, Neamt – 108.695 euro/firmã si Bacãu cu 98.747 euro/firmã. Datele BNR mai aratã cã IMMurile nu au probleme reale in ceea ce priveste accesul la finantare. ‘Desi accesul la finantare nu se numãra printre problemele presante ale IMM, numãrul acestor firme care au obtinut finantare de la institutiile financiare autohtone se mentine la valori scãzute, indiferent de fazele ciclului economic (15,3% din IMM active in luna septembrie 2016, in scadere de la 15,5% la finalul anului 2014). Peste 80% dintre IMM nu au avut niciodatã credit bancar, evolutie determinatã de cele circa 85% dintre microintreprinderi care nu au avut relatii de afaceri cu institutiile de credit’, se precizeazã in raportul BNR asupra stabilitãtii financiare pe decembrie 2016.

Peste 6.000 de firme active în judetul Vaslui

La data de 31 octombrie 2016, in judetul Vaslui erau inregistrate 6.438 de persoane fizice active. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, firmele active aveau un numãr de 9.255 asociati/actionari. Din numãrul total al administratorilor de firme, 5.805 sunt bãrbati (62,72%), iar 3.450 sunt femei (37,8%). Potrivit unei analize a ‘Ziarului Financiar’ in anul 2015, judetul Vaslui a avut o cifrã de afaceri de 5,4 miliarde de lei. Comparativ cu anul 2008, cand a fost inregistratã o cifrã de afaceri de 4 miliarde de lei, Vasluiul bifeazã o dinamicã pozitivã de 33%. Alãturi de Vaslui, topul judetelor cu cea mai slabã economie este completat de Mehedinti, Giurgiu, Covasna si Caras-Severin. La polul opus, topul celor mai puternice judete din punct de vedere economic este format din Bucuresti, Ilfov, Timis, Cluj si Arges. Spre exemplu, in anul 2015, Ilfovul a contabilizat o cifrã de afaceri care se ridicã la suma de 75,7 miliarde de lei, adicã o crestere de 180% fatã de anul 2008 (cifrã de afaceri de 27 miliarde lei).