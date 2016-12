Inedit: piata vasluianã invadatã de mate pentru cârnati de origine… China!

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Încet – incet, produsele romanesti, atat industriale, cat si agroalimentare, dispar, piata fiind invadatã de ieftineli venite de peste mãri si tãri. Prosoapele fabricate in Pakistan, jucãriile ansamblate in Thailanda, Malaezia sau India, carnea de pui, porc sau vitã importatã, via Olanda, din cine stie ce colt al lumii ori alte astfel de ‘bunãtãturi’ de o calitate de multe ori indoielnicã, provenite din tãri de care nici nu s-a auzit, toate au acaparat deja piata romaneascã, in timp ce produsele autohtone sunt din ce in ce mai putine si, de multe ori, mai scumpe. Mai nou, piata vasluianã este invadatã inclusiv de mate pentru carnati de origine China, aflate, si datoritã pretului, la mare cãutare. Probabil, procesatorii de carne dinatã, tot mai putini, au fost depãsiti de cerere, in preajma sãrbãtorilor de iarnã, cand orice gospodar vrea sã-si facã cu mana lui carnatii traditionali. Cert este cã China a mai stabilit un cap de pod, si asta intr-un domeniu la care nimeni nu se gandea! Dacã mai adãugãm si faptul cã, de exemplu, fasolea distribuitã in cadrul Programului de ajutorare a persoanelor defavorizate a fost adusã din Ucraina iar marea parte a legumelor si fructelor de pe rafturile supermarketurilor, dar nu numai, provine din Spania, Turcia sau Grecia, in timp ce produsele similare romanesti putrezesc pe camp, intrebarea corectã este: agricultura romaneascã, incotro?