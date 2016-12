Goscom se extinde!

vineri, decembrie 23, 2016, 3:00

Începând din anul viitor, SC Goscom Vaslui SA va administra o serie de noi servicii publice, printre care alimentarea cu energie termicã, administrarea fondului locativ, administrarea cimitirelor etc. Consiliul Local Vaslui a delegat noile servicii operatorului local în conditiile în care serviciul de salubritate din oras a fost cîstigat la licitatie publicã de firma SC Financiar Urban SRL Pitesti.

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat, ieri, delegarea gestiunii, prin atribuire directã cãtre SC Goscom SA Vaslui, a mai multor servicii publice. Este vorba despre serviciul de salubrizare, serviciului de alimentare cu energie termicã, serviciul de gestionare a cainilor fãrã stãpan, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi si administrarea fondului locativ si administrarea cimitirelor. Ca urmare a infiintãrii Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitarã Vaslui, mai multe activitãti specifice serviciului de salubritate (precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale etc.) au fost scoase la licitatie si SC Financiar Urban SRL Pitesti a fost declaratã castigãtoare. Cu toate acestea, firma din Pitesti nu va putea incepe activitatea din data de 17 ianuarie 2017, intrucat aceasta este legatã de deschiderea depozitului de deseuri de la Rosiesti, ce se gãseste in stadiul de pregãtire a documentatie de licitatie. Datoritã acestui fapt, CL Vaslui a atribuit activitãtile legate de serviciul de salubrizare cãtre Goscom, panã la inceperea activitãtii de cãtre societatea din Pitesti.

Liberalii cer explicatii

Sorin Radu, consilier PNL, a spus cã nu voteazã hotãrarea din cauzã pentru cã nu dispune de cifrele necesare pentru a lua o astfel de decizie. ‘Am solicitat secretariatului o copie de pe raportarea semestrialã a SC Goscom. Vrem sã vedem dacã parametrii economici sunt in regulã si permit o comasare a acestor servicii. Mai am o astfel de solicitar,e formulatã din data de 26 octombrie, si nu am primit rãspuns nici la aceea, nici la aceasta. Hai sã ne informãm! Este un demers de trasparentã. Toatã lumea clameazã transparenta, dar la noi nu o vãd’, a spus Radu Sorin. Si Marius Arcãleanu, consilier PNL, a cerut informatii suplimentare privind activitatea serviciului de salubritate, in conditiile in care acesta va fi preluat de un alt operator. Valentin Dragomir, consilier PNL, a fost si mai categoric. El a precizat cã mai intai trebuie adoptat un nou regulament de functionare pentru Cimitirul ‘Eternitatea’ si abia apoi sã fie transferat la Goscom. ‘Sã venim in luna ianuarie cu acest regulament si atunci sã adoptãm proiectul. Nu este o urgentã sã discutãm acum aceastã hotãrare’, a spus Dragomir. Cãtãlin Barleanu, directorul Goscom, a dat explicatiile cerute de alesii locali. ‘Sãptãmana viitoare, va avea loc sedinta AGA si vom discuta toate aceste probleme. La aceastã datã, din punct de vedere financiar, societatea este pe profit. La sfarsitul lunii noimebrie 2016, avem un profit de 175.000 lei. (…) Cand firma din Pitesti care a castigat licitatia va lucra efectiv in municipiu, va fi o hotãrare CL in acest sens’, a precizat Barleanu.