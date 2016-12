Gaz Est, în liga mare a furnizorilor de gaze naturale din România!

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

SC Gaz Est SA Vaslui este unul din principalii jucãtori de pe piata nationalã a furnizorilor de gaze naturale. Cotatã pe locul patru in tarã, firma vasluianã a reusit in ultimii ani sã capitalizeze un numãr semnificativ de abonati. Firma este foarte activã pe SEAP si Bursã, unde, zilnic, participã la licitatii publice importante. Practic, in fiecare zi, operatorul de gaze este angrenat in douã, trei licitatii mari. Adrian Tighici, directorul SC Gaz Est SA Vaslui, spune cã mai sunt doar trei judete din tarã in care firma nu are furnizare de gaze naturale. ‘Este o concurentã acerbã in zona activitãtii de furnizare. Un exemplu de licitatie la care am participat chiar astãzi (ieri, n.r.) este furnizarea de gaze pentru Aeroportul din Timisoara. Noi ne-am extins pe sectorul eligibil, am atras un numãr semnificativ de abonati din tarã, casnici si non-casnici. Suntem activi pe piatã, mai ales acum, la sfarsit de an, cand se inregistreazã un varf al cererii din partea consumatorilor bugetari pentru anul viitor’, a spus Adrian Tighici. Printre abonatii non-casnici castigati de Gaz Est in ultima perioadã se numãrã mai multe aeroporturi din tarã, Comitetul Olimpic Roman, Facultatea de Medicinã Bucuresti, Universitatea de Vest Timisoara, unitãti militare, de politie etc. ‘Prestãm servicii de calitate la un pret competitiv; asa am castigat toate aceste obiective’, a explicat Adrian Tighici.

2016, un an special

Anul acesta a fost o perioadã extrem de importantã pentru Gaz Est. Personalul firmei a fost solicitat la maxim pentru a implementa proiectul propus la inceputul anului curent – un program incãrcat si complex, care a avut ca obiective adaptarea companiei la piatã si prestarea de servicii la strandarde mai inalte cãtre clienti. Firma a investit in programe de specializare a personalului, in implementarea unui nou program informatic, care la inlocuit in totalitate pe cel vechi. ‘Ne-a luat mult timp pentru implementarea proiectului pe IT si am alocat fonduri pentru calificarea resursei umane. În paralel, am acordat atentie si dezvoltãrii infrastructurii de retele. Suntem pe un trend pozitiv, iar 2016 a fost un an cu rezultate foarte bune’, a mai spus Adrian Tighici. Pentru rezultatele realizate in 2015, activitatea companiei s-a refectat si distinctiile obtinute, locurile II si III la nivel national, in cadrul Topului Firmelor. De asemenea, sunt premise pentru ca si 2016 sã fie un an la fel de bun din punct de vedere economic. ‘Scopul investitiilor in resursa umanã, in IT si infrastructurã este acela de a avea sigurantã in exploatare, pentru cã unul din criteriile de bazã ale activitãtii noastre este siguranta’, a subliniat Adrian Tighici. În acest an, compania a continuat investitiile in infrastructura de retele in rural si urban, care s-a extins cu incã 20 kilometri. În functie de densitatea populatiei, firma poate avea in plus intre 5.000 si 7.000 de noi abonati.

Planuri ambitioase pentru 2017

Pentru consumatorii non-casnici din Romania, piata gazelor naturale s-a liberalizat de la inceputul acestui an, in timp ce, pentru consumatorii casnici, piata se va liberaliza incepand din 2017. În acest context, SC Gaz Est SA isi propune sã castige noi abonati de pe cele douã segmente de piatã. ‘Pentru anul 2017, ne dorim sã ne extindem pe segmentul consumatorilor noncasnici, pe activitatea nereglementatã din alte judete din tarã. Si pe segmentul casnic, multi consumatori din Ardeal au preferat sã devinã abonatii nostri. În ceea ce priveste judetul Vaslui, vom continua dezvoltarea infrastructurii in mediul rural. Unde s-au extins gazele naturale, lucrurile au mers mai bine: s-au dezvoltat activitãtile agro-industriale si a crescut standardul de viatã al oamenilor. În 2017, ne dorim sã oferim servicii de calitate abonatilor captivi si celor eligibili’, a mai spus Adrian Tighici.