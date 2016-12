Drum strategic, spital modern, centru cultural european

vineri, decembrie 30, 2016, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui si-a propus ca, în anul 2017, sã demareze lucrãrile la drumul Bârlad – Laza – Codãesti. Pe lângã drumul strategic, în speranta cã Vasluiul va avea alocãri financiare corespunzãtoare de la bugetul national, se doreste modernizarea si altor drumuri judetene. Alte directii de actiune vizeazã finalizarea Centrului Cultural, deschiderea Centrului Social de la Ghermãnesti, noi investitii la Spitalul Judetean de Urgentã si restructurarea Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului.

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui are pentru anul 2017 un plan ambitios de investitii. O primã directie de actiune este imbunãtãtirea infrastructurii rutiere prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, dar si cu finantare de la bugetul local. Din portofoliul de 10 proiecte pregãtite pentru finantarea europeanã, realizarea investitiei privind drumul strategic Barlad – Laza – Codãesti reprezintã prioritatea absolutã. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a precizat cã acest proiect intampinã dificultãti foarte mari in ceea ce priveste elaborarea documentatiei. oAvem greutãti mari din cauza modului in care s-a actionat in trecut. Au fost extinse proprietãtile private pe drumul public, iar fondurile europene nu pot fi acordate dacã investitia nu vizeazã domeniul public. Facem apel la toti cei care au asemenea situatii sã contribuie la rezvolarea loro, a spus Dumitru Buzatu. Pe langã drumul strategic, CJ sperã sã obtinã fonduri guvernamentale si pentru modernizarea mai multor drumuri judetene, pentru care au fost deja organizate licitatii, insã nu s-au executat lucrãrile din cauza lipsei de finantare. oAm avut un buget scãzut pentru acest an si, in consecintã, nu am dispus de fonduri suficiente pentru reabilitarea drumurilor. Cu toate acestea, am realizat un numãr important de kilometri de drumuri judetene iar pe nouã drumuri au continuat executarea lucrãrilor. Sperãm ca in baza noului buget aferent Programului National de Investitii sã putem trece la reabilitarea si celorlalte drumurio, a spus Dumitru Buzatu.

Stagiune de teatru la Vaslui

Tot in anul viitor, se vor finaliza lucrãrile la Centru Cultural Judetean din fosta Casã a Armatei si se va deschide stagiunea teatrului vasluian. De asemenea, vor fi continuate investitiile la Spitalul Judetean de Urgentã, urmand sã fie modernizate centrele medico-sociale din judet. La acest capitol, anul viitor, CJ Vaslui va inaugura noul Centru Social de la Ghermãnesti. O altã directie de actiune va fi restructurarea Directiei Generale pentru Asistentã Socialã si Protectia Copilului si vor fi reorganizate activitãtile din diferite centre.

2016, un an fara bani

In ceea ce priveste proiectele de dezvoltare pentru anul curent, acestea s-au modificat de mai multe ori, in functie schimbãrile petrecute in materie de guvernare. Un prim aspect care a influentat proiectele de investitii a fost bugetul total insuficient alocat judetului Vaslui pentru 2016. Chiar dacã rectificarea bugetarã operatã in luna noiembrie a mai salvat din planurile locale, resursele financiare pe ansamblu au fost necorespunzãtoare. oRatiunea pentru care rectificarea bugetarã nu s-a fãcut la sase luni este necunoscutã. Nu stim ratiunile care au fãcut ca abia la sfarsitul anului sã se semneze contractul de finantare pentru lucrãrile fazate la proiectul de apã si canal, iar la proiectul pe managenmentul deseurilor contractul pentru lucrãrile fazate sã nu se semneze nici panã in aceastã clipã. Aceastã fazare a lucrãrilor pe managementul deseurilor a fost aprobatã de Comisia Europeanão, a explicat Dumitru Buzatu. Cum fondurile europene au lipsit, resursele financiare care au fost utilizate la finalizarea proiectului pe managementul deseurilor au fost de la CJ Vaslui. Practic, pentru finalizarea proiectului s-au achitat de la bugetul local al judetului toate facturile emise de constructori, iar acum se asteaptã semnarea contractului de finantare pentru lucrãrile fazate pentru ca banii sã fie recuperati. ‘Lucrãrile din cadrul proiectului pe deseuri sunt finalizate pe toate cele trei contracte. Nimeni nu ne poate da o explicatie de ce se intarzie atat cu semnarea contractului de finantare pentru lucrãrile fazate’, a mai spus Dumitru Buzatu.