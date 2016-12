Douã zile de «colectã» intensivã a câinilor comunitari din Bârlad

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

De ieri, în Bârlad s-au reluat actiunile de capturare a câinilor fãrã stãpân care îsi fac veacul pe strãzile orasului. De aceastã datã, autoritãtile vizeazã nordul si centrul orasului, unde se vor captura cât de multe exemplare se poate.

Astfel, prima zonã „atacatã’ de ONG-ul care se ocupã cu actiunea de capturare a cainilor maidanezi a fost cea a SC Rulmenti SA, de o parte si de alta a Bulevardului Republicii, in special din pãdurea strandului local. Panã la inchiderea editiei, de aici deja fuseserã transportati in noile padocuri ale orasului 20 de caini fãrã stãpan. Actiunea continuã si astãzi, cand hingherii vor merge, tot pe Bulevardul Republicii, dar in zona Centrul Civic – Cercul Militar – Parc „Victor Ion Popa’. Conducerea Primãriei Barlad a anuntat cã, in paralel, conform prevederilor contractului pe care orasul il are cu organizatia care se ocupã de capturarea cainilor fãrã stãpan, va continua si procedura de dare a animalelor spre adoptie, in Germania, unde deja au plecat in ultimele luni, in medie, cam 20 de caini lunar. Mai trebuie spus cã, urmare a eforturilor municipalitãtii, capacitatea padocului din Barlad a fost mãritã de la 140 la peste 400 de locuri. Toate animalele capturate vor fi tratate medical, dar si uman, cat mai corect posibil, astfel incat orice iubitor de animale care va dori sã adopte unul sã aibã toate asigurãrile cã il preia in cea mai bunã conditie fizicã.