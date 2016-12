Demersurile pentru construirea noii policlinici din Vaslui, pe ultima sutã de metri

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a fãcut ultimii pasi pentru demararea, în 2017, unui obiectiv de strictã necesitate pentru vasluieni: Ambulatoriul Integrat (Policlinica) din cadrul Spitalului Judetean de Urgentã. Consilierii judeteni au aprobat, la ultima sedintã din acest an, noii indicatori economici ai acestui obiectiv, care includ, suplimentar, o instalatie de panouri solare, cu majorarea valorii totale a investitiei la 29,824 milioane lei, respectiv a cotei de cofinantare din partea CJ de la 950 mii lei la 1,023 milioane lei.

Ambulatoriul Integrat (Policli – nica), unul dintre cele mai mari proiecte ale CJ Vaslui in domeniul sãnãtãtii, dupã cel care a vizat reabilitarea Spitalului Judetean de Urgentã, are mari sanse sã fie demarat anul viitor si dat in folosintã in 2019. Dupã ce, la sfarsitul lunii august, Compania Nationalã de Investitii a anuntat Consiliul Judetean Vaslui cã a inclus acest proiect in vederea finantãrii prin Programul national de investitii de interes public sau social, discutiile cu acest organism au fost continuate in vederea avizãrii documentatiei tehnico-economice de cãtre organismul de resort din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice. Fatã de proiectul initial, au apãrut cateva diferente. Una dintre acestea priveste includerea in proiect a unei instalatii de panouri solare, dar si preluarea in sarcina CJ Vaslui a unor cheltuieli privind devierea retelei de hidranti exteriori. Valoarea totalã a proiectului, conform specificatiilor transmise de CNI si insusite de proiectanti, a crescut de la circa 28 la 29,824 milioane lei, contributia CJ fiind de doar circa 3% din total. În consecintã, partea de cofinantare din partea CJ, de 950.000 lei, initialã, va creste cu circa 52,3 mii lei, sumã aprobatã de consilierii judeteni la ultima sedintã, cea de joi, 22 decembrie. Dat fiind faptul cã CNI a inclus acest proiect pe lista de investitii iar CJ Vaslui a parcurs toate etapele necesare in vederea implementãrii acestui proiect, cu exceptia asigurãrii cofinantãrii, lucru care va fi inclus in bugetul pentru anul 2017, sunt sanse mari ca anul viitor sã demareze construirea noului Ambulatoriu Integrat. Dupã finalizare, in circa doi ani, pacientii vor avea la dispozitie o clãdire modernã, dotatã cu echipamente de ultimã generatie, chiar in apropierea spitalului. Noua clãdire a Ambulatoriului Integrat va fi construitã cu parter si trei etaje, la care se adaugã subsolul, o suprafatã desfãsuratã utilã de 4.106 mp. Parterul, cu o suprafatã de 770 mp, va fi destinat zonei de triaj a pacientilor, inclusiv sãli de asteptare, si un hol de acces atat cãtre cabinetele medicale, cat si cãtre clãdirea Spitalului Judetean. La etajul I, se vor afla cabinete de consultatie si unul de Fizio si Kinetoterapie, in timp ce, la etajul al II-lea, vor fi amenajate cabinete medicale, dar si spatii pentru Chirurgie adulti si Chirurgie copii, cu mai multe mici sãli de operatii. Ultimul etaj este destinat spatiilor administrative, acolo urmand a fi amenajatã si o terasã circularã. Pacientii vor avea acces la sectiile de imagisticã medicalã si radiografie din cadrul Spitalului Judetean direct printr-un pasaj pietonal. Subsolul este destinat compartimentelor de Toxicologie, de Serologie si Tanato – Chimie si Serviciului de Medicinã Legalã, acolo urmand a se afla si vestiarele medicilor, centrala termicã si grupul electrogen. Noul Ambulatoriu va fi dotat cu toate dotãrile si instalatiile necesare functionãrii la inalte standarde, inclusiv sistem propriu de supraveghere video, ori mai multe sisteme electronice cu informatii de interes public, cate patru monitoare si douã infokioscuri la fiecare nivel. Trebuie mentionat faptul cã acest proiect a fost demarat in 2014, atunci cand Consiliul Judetean Vaslui a solicitat CNI includerea in Programul national de investitii de interes public sau social a unui obiectiv de investitii provind construirea unei clãdiri noi, avand ca destinatie Ambulatoriul Integrat din cadrul SJU Vaslui si birourile administrative ale unitãtii spitalicesti. Constructia unei noi policlinici medicale se impunea, mai ales odatã cu finalizarea lucrãrilor de reabilitare a celui mai mare spital din judet, si pentru cã normele legale in vigoare prevãd ca acesta sã fie situatã la parterul sau in imediata apropiere a unitãtii spitalicesti. Ori, actuala policlinicã, situatã in apropierea Parcului Copou, este la o distantã de mai bine de doi kilometri de spital, fapt care genereazã multe probleme atat pacientilor, cei mai multi din afara municipiului, cat si medicilor care profeseazã in cabinetele medicale din Policlinicã si pe sectiile spitalului. Mai mult, ea functioneazã intr-o clãdire cu o vechime de peste 50 de ani, care are nevoie de reabilitare si care mai adãposteste in prezent si Serviciul de Medicinã Legalã (morga).