Daruri de sãrbãtori oferite de politistii de frontierã vasluieni

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

Sãrbãtoarea Crãciunului, timp al bucuriei si al solidaritãtii, este o ocazie pentru fiecare dintre noi sã cugetãm mai atent la destinul uman. Spiritul Sãrbãtorii Nasterii Domnului ne apropie de copii si de cei aflati în nevoie, care trebuie ajutati sã descopere sensul autentic al comunitãtii si al generozitãtii umane. Cum viata nu a fost la fel de generoasã pentru toti, politistii de frontierã din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi nu au putut rãmâne indiferenti, nici în acest an, la problemele unor familii, mai putin norocoase, din zona de competentã.

În acest sens, in Zilele Crãciunului, politistii de frontierã vasluieni au fost alãturi de 70 familii defavorizate din 21 de localitãti de pe Valea Prutului, oferindu-le daruri constand in produse alimentare (alimente de bazã) si nealimentare (articole de imbrãcãminte si incãltãminte) in valoare totalã de aproximativ 3.000 lei. Toate cadourile au fost procurate cu sprijinul financiar al Asociatiei Umanitare Frontiera Husi, dar si prin contributia benevolã, dar substantialã, a politistilor de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi. Crudul adevãr este cã multi dintre cei aproximativ 180 de copii l-au vãzut pentru prima datã pe Mos Crãciun, de la care au primit dulciuri, sucuri, bomboane, prãjituri, legume, fructe, produse alimentare de bazã dar si imbrãcãminte, incãltãminte si jucãrii. „Am oprit in localitatea de frontierã Focsa, langã doi copii, frate si sorã de 8 ani, respectiv, 6 ani, sã ne interesãm de o familie. Era frig afarã, iar copiii, dezbrãcati, strangeau gunoiul in curte. Le-am dat cadouri si hãinute si i-am intrebat dacã a mai venit Mos Crãciun pe la ei. Atunci am vãzut cei mai frumosi ochisori albastri in lacrimi, iar fetita, neputand sã rãspundã, a dat din cap cã nu. Dureros… dar cat de adevãrat…’a spus subcomisar de politie Marius Ursan, seful Sectorului Politiei de Frontierã Husi, care s-a ocupat personal de organizarea si desfãsurarea acestei activitãti. Întalnire incãrcatã de emotie au avut si politistii de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui, in data de 21 decembrie, in localitatea Pãdureni, unde au vizitat Centrul de Zi ßPrietenia’. Înfiintat prin Programul Phare CBC 2004-2006, centrul gãzduieste 30 de copii, cu varste cuprinse intre 3 ani si 14 ani, provenind din familii defavorizate, cu precãdere monoparentale, de pe raza comunei Pãdureni. Scopul centrului este prevenirea abandonului scolar prin oferirea de ajutor material (o masã caldã, spatii pentru studiu amenajate la cele mai inalte standarde europene) si ajutor profesionist in intocmirea temelor pentru acasã, oferit de voluntari, cadre didactice inimoase din municipiul Husi. Aici, politistii de frontierã, alãturi de reprezentanti ai Unitãtii Militare 01776 Husi au fost mesagerii lui Mos Crãciun si au oferit micutilor daruri, constand in obiecte de imbrãcãminte si incãltãminte. Copiii, vizibil incantati si emotionati, nu au rãmas mai prejos si au oferit un adevãrat spectacol musafirilor, colindandu-i, recitand poezii specifice sezonului si oferindu-le suveniruri confectionate de ei insisi. Este al doilea an consecutiv cand echipa de oinã din cadrul Asociatiei Sportive Frontiera Vaslui sprijinã material o familie aflatã in nevoie din localitatea de frontierã Dranceni, oferind celor doi adulti si celor patru copii minori cadouri constand in produse alimentare de bazã dar si imbrãcãminte si jucãrii, in valoare de aproximativ 1.000 lei. În preajma Sfintelor sãrbãtori prilejuite de Nasterea Domnului, in fiecare an, politistii de frontierã au desfãsurat astfel de actiuni, au promis de fiecare datã cã vor reveni si s-au tinut de cuvant. La cumpãna dintre ani, politistii de frontierã din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi transmit tuturor crestinilor sincere urãri de sãnãtate, liniste sufleteascã si viatã indelungatã alãturi de cei dragi. Sãrbãtori fericite