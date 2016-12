Crãciun pe patinoar, la Bârlad, cu veselie si un pic de… golãnie!

miercuri, decembrie 28, 2016, 3:00

În primele zile de Crãciun, recent inaugurantul patinoar din Bârlad a atras un numãr record de vizitatori, astfel cã atractia de sezon a functionat la capacitate maximã, pe tot parcursul programului de lucru.

Astfel, de la ora 10.00 dimineatã si panã la ora 22.00, gheata s-a dovedit neincãpãtoare pentru sute de localnici – si nu numai – care au ales sã isi petreacã Crãciunul incãltand patinele si alunecand cu voie bunã ore in sir. Numãrul cu adevãrat mare de vizitatori s-a vãzut, insã, cel mai bine la standul de inchiriat patine, unde cozile au fost extrem de mari. Cei mai putin norocosi dintre patinatorii amatori au stat la rand chiar si cate trei ore pentru a putea intra pe gheatã si a se distra douã ore fãrã intrerupere. Însã, chiar dacã voia bunã si distractia au fost cuvintele de ordine in primele zile de Crãciun, la patinoar s-a inregistrat si un incident neplãcut, care demonstreazã nesimtirea isi face foarte usor loc printre oamenii de calitate. Astfel, personalul patinoarului a constatat, in a doua searã de Crãciun, cã o manã de golani prost crescuti au smuls uscãtorul de maini de pe peretele toaletei bãrbatilor, cu tot cu instalatia electricã aferentã! Ce au omis golanii este faptul cã intregul perimetru al patinoa – rului este supravegheat video, din toate unghiurile posibile, existand toate sansele ca hotii sã fie identificati in foarte scurt timp. În plus, amplasamentul este pãzit si de politisti locali, al cãror numãr creste pe mãsurã ce se apropie Revelionul si celelalte sãrbãtori din anul care vine.