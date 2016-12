Copiii merituosi din Bârlad au liber la patinoar!

joi, decembrie 29, 2016, 3:00

Primãria Bârlad vine cu o initiativã unicã de a-i recompensa pe cei mai merituosi elevi din localitate: acestia vor avea acces gratuit pe recent inauguratul patinoar al orasului.

Astfel, in aceste zile, activitatea in scoli fiind intreruptã de vacanta de iarnã, conducerea primãriei locale a contactat directorii pentru a-i ajuta sã ii identifice pe elevii cu rezultate foarte bune la invãtãturã, dar care provind si din familii cu posibilitãti materiale precare. Momentan, la nivelul municipalitãtii nu s-a stabilit un numãr fix de elevi care sã beneficieze de aceste gratuitãti, insã, dupã a declarat primarul Dumitru Boros, de preferat este ca de aceastã gratuitate sã beneficieze cat mai multi copii merituosi ai cãror pãrinti nu isi permit sã ii trimitã la patinoar. În paralel, se lucreazã si la celelalte detalii prind modalitatea de acces la patine si pe patinoar a elevilor care nu detin incã buletine de identitate. Deocamdatã, este luatã in calcul varianta emiterii de cãtre administratorul patinoarului, in spetã Directia de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor, a unor legitimatii speciale. Acestea ar putea fi inmanate personalului de la patinoar, in schimbul patinelor, si, ulterior, returnate posesorilor, dupã programul standard de douã ore de patinaj. Avand in vedere cã vor trebui contactate toate scolile si liceele din localitate, acordarea gratuitãtii nu se va putea face mai devreme de 2 ianuarie 2017, pentru ca elevii sã prindã aproape douã luni de patinaj gratuit, avand in vedere cã patinoarul din Barlad isi va inchide portile la 1 martie.