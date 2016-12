Condamnãri definitive pentru patronii si somerii care au dat o «gaurã» de 2 miliarde de lei vechi în bugetul asigurãrilor pentru somaj

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Curtea de Apel Iasi a mentinut pedepsele cu suspendare aplicate initial de judecãtorii huseni lui Valericã Busuioc, un patron abonat la ajutoare si subventii pentru somaj, si altor 23 de persoane care l-au ajutat pe acesta sã prejudicieze bugetul asigurãrilor de somaj cu peste 200.000 lei. Cu totii, au primit diverse condamnãri cu suspendarea executãrii pedepsei, fiind obligati sã returneze sumele încasate ilegal.

În perioada 2010 – 2012, patronul Valericã Busuioc si Lenuta Catargiu, contabila firmei sale, din Duda Epureni, au angajat formal circa 22 de someri cu varste de peste 45 de ani, pentru a beneficia de subventiile in sumã de 500 lei/lunar oferite de AJOFM in acest scop. Dupã trecerea termenului limitã, de 1 ani, cat s-a acordat subventiile respetive, Busuioc a intermediat plasarea ‘angajatilor’ respectivi la alte societãti, care, apoi, le-au desfãcut acestora contractele de muncã. A fost nevoie de acest artificiu pentru cã angajatii in cauzã trebuiau mentinuti in activitate incã cel putin un an, in caz contrar, Busuioc ar fi trebuit sã restituie subventiile primite. Bugetul asigurãrilor de somaj a fost pãgubit de douã ori, o datã cu subventiile incasate necuvenit de patronul smecher, si, a doua oarã, pentru cã cei 22 de angajati fictivi au beneficiat, ulterior, de ajutor de somaj, primit, de asemenea, ilegal. Totul a iesit la ivealã in 2012, atunci cand politistii Serviciului de Investigare a Criminalitãtii Economice Vaslui s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul cã Valericã Busuioc, in calitate de administrator la SC Valconf SRL, a intocmit in fals mai multe contracte de muncã din care rezulta incadrarea in muncã a unor persoane, in baza cãrora a obtinut ilegal subventii de la bugetul de stat, cauzand un prejudiciu evaluat la peste 200.000 lei. La finalul cercetãrilor, procurorii au dispus trimiterea in judecatã a lui Valeriu Busuioc, a contabilei Lenuta Catargiu, a patru afaceristi intrati, si ei, in circuitul angajãrilor fictive, dar si a 18 dintre somerii care au beneficiat de indemnizatii ilegale. Fatã de 4 dintre inculpati, care si-au recunoscut faptele si au achitat prejudiciul, procurorii au renuntat la urmãrirea penalã. Cercetarea penalã a durat mai bine de 4 ani, timp in care au fost efectuate mai multe experize contabile pentru calcularea exactã a prejudiciului. În luna mai 2016, Judecãtoria Husi a pronuntat o primã sentintã in acest dosar, condamnandu-l pe Valericã Busuioc la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei, pentru inselãciune si fals in inscrisuri, iar pe contabila Catargiu, cea care intocmea si depunea actele false, la 2 ani si 6 luni de inchsioare, tot cu suspendare. Cei patru patroni care l-au ajutat pe Busuioc in angajarea fictivã a somerilor, acuzati de complicitate la inselãciune, au fost condamnati la cate 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare. Nici somerii angajati fictiv nu au scãpat de pedepasã, cei 18 huseni care au lucrat doar pe hartie fiind condamnati la pedepse intre 11 luni si 1 an si 3 luni de inchisoare, tot cu suspendare. În plus, toti cei 24 de acuzati au fost obligati de instantã sã plãteascã prejudiciul total, din care aproape 190.000 lei stabilit in sarcina lui Valericã Busuioc, pe langã alte sume, intre 500 si 4.500 lei, pe care acesta trebuie sã le achite in solidar cu ßsomerii’! Sentinta a rãmas definitivã, dupã ce a fost confirmatã, miercuri, de judecãtorii Curtii de Apel Iasi.