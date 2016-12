Cel mai frumos cadou de Crãciun pentru elevii din patru comune vasluiene

vineri, decembrie 23, 2016, 3:00

Primarii comunelor Alexandru Vlahutã, Gãgesti, Dragomiresti si Grivita au semnat, zilele trecute, cu Ministerul Dezvoltãrii contractele de finantare pentru reabilitarea scolilor din comunã. Încã de la începutul anului viitor, dupã finalizarea licitatiilor pentru atribuirea lucrãrilor, se va trece la reabilitarea scolilor, astfel cã, la debutul anului scolar 2017 – 2018, nu numai cã nu vor mai fi probleme cu autorizarea în vederea functionãrii unitãtilor respective, ci si conditiile în care vor învãta elevii vor fi cu totul altele. Pânã la urmã, „tehnocratii” nu au fost tocmai rãi, cel putin din punctul de vedere a primarului comunei Dragomiresti, Dãnut Iacob, care a primit finantãri si pentru alte proiecte vitale.

La final de mandat, Guvernul tehnocrat a fãcut un nesperat cadou de Crãciun unui numãr de patru primãrii vasluiene. Zilele trecute, primarii din comunele Alexandru Vlahutã, Gãgesti, Dragomiresti si Grivita au fost invitati la Ministerul Dezvoltãrii pentru a semna contractele de finantare a lucrãrilor de reabilitare a unor scoli din comunã, care, la inceputul acestui an scolar, nu doar cã riscau sã nu primeascã autorizatie de functionare, dar nici nu ofereau conditii propice desfãsurãrii actului de invãtãmant. Sumele primite sunt importante, de la 600.000 lei la 1,3 milioane lei pentru fiecare unitate de invãtãmant, cu atat mai mult cu cat primãriile respective nu ar fi avut posibilitatea financiarã sã reabiliteze, din bugetul propriu, unitãtile de invãtãmant respective. ‘Pentru mine, a fost o adevãratã surprizã sã fiu invitat, la doar o lunã dupã depunerea proiectului, la semnarea contractului de finantare. Comuna Gãgesti a primit, pentru reabilitarea a douã scoli, nu mai putin de 19 miliarde lei vechi. Cu acesti bani vom reusi, in sfarsit, oferim conditii optime elevilor. Panã la inceputul noului an scolar, va fi reparat acoperisul, schimbatã lemnãria, vor fi montate centrale termice si, pentru a se respecta prevederile legale in vigoare, vor fi construite grupuri sanitare in incinta scolilor. Sperãm ca, la debutul viitorului an scolar, lucrãrile sã fie finalizate si, astfel, sã nu mai avem probleme cu obtinerea autorizatiilor de functionare, iar elevii sã pãseascã in clasele de curs unde vor avea asigurate toate conditiile’, a declarat Costicã Stupu, primarul comunei Gãgesti.

«Pentru Dragomiresti, tehnocratii au fost mana cereasca!»

Pentru scoala de la Rãdeni, in care invatã peste 300 de elevi, Ministerul Dezvoltãrii a alocat, in vederea reabilitãrii, suma de 600.000 lei. Cu acesti bani, urmeazã sã fie reparat acoperisul, inlocuitã vechea tamplãrie din lemn cu termopan, montatã o nouã centralã termicã pe lemne si fãcutã o extindere pentru constructia grupurilor sanitare in interiorul scolii. Nu este singurul proiect depus de noul primar al comunei, Dãnut Iacob, care a primit finantare, in ultimele luni, din partea Guvernului tehnocrat. „Pentru Dragomiresti, tehnocratii au fost manã cereascã! Ni s-a aprobat un proiect pentru reabilitarea podului de la Doagele, distrus de inundatii, dar si, prin Apele Romane, unul privind decolmatarea raului Doagele. Acest lucru ne-a permis sã facem economii de la bugetul local, iar cu banii respectivi am achizitionat un utilaj multifunctional cu care vom putea nu doar deszãpezi strãzile din comunã, dar si executa multe alte lucrãri. Chiar astãzi (vineri, 23 decembrie, n.r.), vom aduce de la Cluj utilajul respectiv, care a costat 140.000 lei, si care are tractiune 6×6, dotat cu lamã, macara si poate fi folosit si la transport de materiale, inclusiv pentru pietruirea drumurilor din comunã. Pe mine, ca primar, si pentru locuitorii comunei Dragomiresti, aceste realizãri, obtinute in timp relativ scurt, in doar jumãtate de an de la preluarea mandatului, nu poate decat sã ne bucure. În acelasi timp, ne si obligã, cu atat mai mult cu cat oamenii, dacã au vãzut cã se poate, vor mai mult, sã le reparãm si pietruim drumurile, sã le creem conditii de trai mai bune… „, a declarat Dãnut Iacob, primarul comunei Dragomiresti.