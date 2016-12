Bradul, simbolul Sãrbãtorilor de sfârsit de an. Lipsa lui, simbolul sãrãciei de peste an

joi, decembrie 22, 2016, 3:00

Vânzãrile de brazi în pietele din judetul Vaslui au scãzut dramatic. În acest an, cei nouã agenti economici din judetele Suceava si Neamt au adus doar 700 de brazi de Crãciun. În anii buni, în pietele Vasluiului se comercializau peste 2.500 de brazi. Spre exemplu, în decembrie 2011, numai în pietele Traian si Vidin, din municipiul Vaslui, au fost vânduti peste 1.200 de brazi. Lipsa banilor îI obligã pe tot mai multI vasluieni sã apeleze la de-acum traditionalul brad… artificial.

Marea majoritate a vasluienilor nu mai sunt dispusi sã cumpere brazi, simbolul sãrbãtorilor de iarnã. Dupã ce, inainte de criza economicã, brazii din pietele judetului Vaslui se vindeau ‘la foc automat’, din cauza lipsei banilor, in ultimii ani, multe familii preferã sã cumpere cateva crengi. Cu o ramurã de brad, care costa cativa lei, multi cumpãrãtori sunt multumiti cã mãcar miroase a brad in case. În acest an, trendul descrescãtor al vanzãrilor de brazi este si mai puternic, numãrul brazilor adusi in judet pentru comercializare fiind extrem de mic. Conform datelor Inspectiei Silvice si de Vanãtoare (ISV) Vaslui, in luna decembrie 2016, doar nouã agenti economici din Suceava si Neamt au mai venit la Vaslui cu brazi de vanzare. Practic, in pietele din municipiile Vaslui, Barlad si Husi, se vor comercializa maxim 700 de brazi, astfel: la Vaslui, intre 250 si 300 brazi, la Barlad – 300 brazi, la Husi – 90 de brazi. În functie de inãltime si numãrul de ramuri, pretul de vanzare pentru un pom de Crãciun este intre 50 si 200 de lei. ‘Am vrut sã cumpãr un brad natural sã il impodobim, mai mult pentru copii. Panã acum, nu am reusit sã il luãm, si cel mai probabil vom apela din nou la bradul artificial, pe care il folosim de mai multi ani. Cu banii economisitI cumpãram alte lucruri’, ne-a declarat un vasluian. Spre comparatie, in perioada 2010- 2011, in pietele din judet erau prezenti peste 15 agenti economici, care comercializau in jur de 2.500 de brazi. Spre exemplu, in luna decembrie 2011, numai in pietele Traian si Vidin din municipiul Vaslui au fost vanduti 1.200 de brazi.

Controale si verificari

Chiar dacã brazii adusi in judet sunt foarte putini, organele care au competente de control in domeniul silvic isi fac datoria. Inspectorii silvici vor ver – ifica dacã comerciantii detin documente de provenientã a mãrfii si pomii au fost crotaliati cu sigiliu special, care nu poate fi falsificat. În acest fel, se urmãreste ca pomii adusi la vanzare sã nu fie furati si sã se incadreze la inãltime, conform avizului de insotire. ‘Acum, se fac controale de cãtre mai multe structuri, Inspectia Silvicã, Jandarmerie, Politie. Nu mai pot fi transportati si comercializati brazi tãiati ilegal, iar comerciantii trebuie sã respecte toate procedurile legale. La fel ca si in anii trecuti, in acestã lunã desfãsurãm controale in teren. Împreunã cu colegii nostri de la ocoalele silvice trecem prin piete, sã vedem dacã brazii care sunt scosi la vanzare sunt inregistrati legal’, a spus Florin Varnã, inspectorul sef al ISV Vaslui. Pentru nerespectarea prevederilor legale, sanctiunile pe care le riscã comerciantii de brazi se situeazã intre 1.000 si 5.000 de lei. Cum in pãdurile judetului nu sunt brazi sau molizi, Vasluiul este aprovizionat cu pomi de Crãciun din judetele vecine, in special din Bacãu, Suceava si Neamt. Brazii provin de la Ocoalele Silvice ale Regiei Nationale a Pãdurilor, din Ocoalele Silvice private si din pãdurile particulare.