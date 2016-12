Au început înscrierile la cea de-a VI-a editie a Winter Cup Vaslui

vineri, decembrie 23, 2016, 3:00

Editia a VI-a a turneului de fotbal în salã Winter Cup Vaslui 2017, care va debuta pe 20 ianuarie, va avea douã noi sectiuni, una destinatã jucãtorilor de peste 39 de ani, si o alta, pentru juniorii sub 19 ani, componentii acestor echipe putând evolua si la turneul propriu-zis, dar si la competitia open. Organizatorul, Asociatia Judeteanã de Fotbal Vaslui, a pregãtit si alte surprize, inclusiv o tombolã, care sa se va desfãsura în ziua finalei. Data limitã a înscrierilor a echipelor pentru Winter Cup Vaslui 2017 este 17 ianuarie.

S-a dat startul inscrierilor la cea de-a VI-a editie a turneului de fotbal in salã Winter Cup Vaslui, competitie intratã deja in calendarul Federatiei de Minifotbal din Romania. Competitia, care va debuta pe data de 20 ianuarie, va fi structuratã pe douã pãrti, din care una este destinatã echipelor de pe raza judetului Vaslui. Un al doilea turneu se va desfãsura in weekendul urmãtor. În cadrul acestuia, pe langã echipele clasate la faza judeteanã pe primele 4, 6 sau 8 locuri, vor participa si echipe de minifotbal din tarã. La aceastã editie, se vor organiza douã noi sectiuni, una destinatã jucãtorilor de peste 39 de ani, si o alta, pentru juniorii sub 19 ani. Jucãtorii participanti la aceste sectiuni pot evolua si la sectiunea principalã, la fel ca si echipele, care se pot inscrie si in turneul Open. ‘Înscrierile pentru participare se fac panã la data de 17 ianuarie, taxa de inscriere fiind de 300 lei/echipã, la care se adaugã alti 25 de lei/meci, taxa pentru arbitraj. Echipele ce doresc inscrierea vor trebui sã prezinte un tabel cu maxim 15 jucãtori, care sã facã dovada cã sunt apti medical sã practice joc sportiv – fotbal, futsal sau minifotbal, cu adeverintã nominalã de la medicul de familie sau viza medicalã individualã pe tabelul echipei. Regulamentul de desfãsurare va fi disponibil pe pagina ofcialã de Facebook a competitiei Winter Cup Vaslui, precum si pe site-ul http://www.frf-ajf.ro/vaslui/pagini/regulamente-ajfvaslui-sezon-20152016-515.html”, a anuntat Bogdan Gheorghitã, presedintele AJF Vaslui, organizatorul competitiei. Locul de desfãsurare a meciurilor vor fi Sala Sporturilor si Sala de sport a Liceului ‘Ion Mincu’ din municipiul Vaslui. Premiile oferite celor mai bune echipe vor consta in vouchere valorice pentru achizitionarea de echipament sportiv, cupe si diplome. Organizatorul, Asociatia Judeteanã de Fotbal Vaslui, a pregãtit si surprize, inclusiv o tombolã care sa se va desfãsura in ziua finalei